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18 марта, 2020
 
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Жена путешественника Комарова рассказала о материнстве

По словам Кучеренко, они с мужем – ведущим программы "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрием Комаровым – планируют стать многодетной семьей.

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В будущем Кучеренко мечтает раскрыть свои таланты как мама
В будущем Кучеренко мечтает раскрыть свои таланты как мама
Фото: Олександра Кучеренко / Facebook

Обладательница титула "Мисс Украина 2016", телеведущая Александра Кучеренко в интервью журналу "Караван" призналась, что хочет родить мужу – путешественнику и ведущему программы "Мир наизнанку", которая выходит на канале "1+1", Дмитрию Комарову троих детей. 

"Я с детства знала, что у меня будут муж и дети. Мне кажется, девочки всегда заранее знают, чего хотят: золотую медаль, мужа, троих детей. Первые два пункта уже сбылись. Надеюсь, сбудется и третий", – поделилась планами жена Комарова. 

Она подчеркнула, что в будущем планирует развивать таланты как мама, а сейчас – как женщина и жена. По словам Кучеренко, они с Комаровым солидарны в том, что в их семье будет много детей. 

Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году, в котором она принимала участие и победила, а он был членом жюри и после конкурса настоял, чтобы Александра добавила его в друзья в социальной сети. 

Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года. 

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме. В интервью журналу "Караван" обладательница титула "Мисс Украина 2016" объяснила, что они боялись афишировать предстоящее событие из-за возможного ажиотажа.

"Учитывая, какой ажиотаж начался после свадьбы, я даже не могу представить, что было бы с нами, если бы об отношениях все знали с самого начала. Не знаю, какая пара могла бы с этим справиться", – призналась Кучеренко. 

Теги: свадьба, дети, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
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