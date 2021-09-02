Жена Ткача рассказала, сколько они будут ежемесячно платить за обучение дочери-первоклассницы в частной школе

"У нас 16 человек в классе. В нашей школе три первых класса по 16 человек. По оплате – 16 тыс. в месяц. Но! Они закупают все товары, которые нужны для обучения. Мы приходим в школу с формой и рюкзаком. Все! Остальное – отличное питание, 24/7 охрана", – описала она преимущества частной школы.

Контекст:

Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1". С 2019 года является актером студии "Квартал 95", получив предложение о сотрудничестве от ее бывшего руководителя, а сейчас украинского президента Владимира Зеленского.

Ткач женат на танцовщице Виктории. Супруги воспитывают дочь Елизавету (2015). 1 сентября 2021 года она пошла в первый класс. Дочь артистка будет учиться в одном классе с дочерью участника студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Серафимой.