Жена Усика процитировала Симона Петлюру

"Наибольшим препятствием для признания суверенности Украины является гипноз самого имени Россия. Этот гипноз нужно развеять. Дело разделения России нужно поставить как дело покоя всего мира, как дело европейского равновесия и реально-материальной выгоды государств. Петлюра С. Из письма к премьеру А. Ливицкому от 14 мая 1922 года", – написала Катерина Усик.

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