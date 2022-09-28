  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу

"Я разговаривал с дочерью – у нее очень была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу. И пацаны тоже говорят: "Чего он ниже бил? Чего в затылок бил?" Я говорю: "Думаю, не специально", – рассказал украинский боксер.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

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Контекст:

Усик вместе с женой Катериной воспитывают дочь Елизавету (2010) и сыновей Кирилла (2013) и Михаила (2015).

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, олимпийский чемпион (2012 год) и абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе.

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у британца Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

21 августа 2022 года Усик в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.