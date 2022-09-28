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Усик о футболе: Центральным нападающим я играл за "Полесье". Я к защитникам соперника, а они от меня. Думаю: "Так, нормально, отлично работает"

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По словам Усика, он провел с "Полесьем" около недели на сборах в Турции
По словам Усика, он провел с "Полесьем" около недели на сборах в Турции
Фото: usykaa / Instagram

Украинский боксер Александр Усик в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что получил удовольствие от участия в футбольных матчах в составе житомирского "Полесья", выступающего в Первой лиге.

"Центральным нападающим я играл за "Полесье". Если ты вот так, в обычной жизни, чуть не понимаешь футбол, то выходя на большое поле... Я вышел – я чуть-чуть был... Ну понятно, [тренер] Юрий Калитвинцев дал задание: "Вот тут, вот так, вот так, вот здесь понаблюдай за этим игроком. Ты будешь его менять". Естественно, это такой спарринг футбольный был. Очень интересно. Понятно, там, скорости не хватает, навыков футбольных не хватает. [Ну зато защитники соперников] они так: чуть-чуть в стороне были. Я – так ближе к ним, а они от меня. Я думаю: "Так, нормально, отлично. Работает". Очень круто", – сказал Усик.

По его словам, он провел с командой около недели на сборах в Турции.

"Мы потренировались с ними, побегали, банька, общение... То есть я побыл с командой. И великолепно сыграли. Одержали победу в этом зимнем кубке", – отметил Усик.

Он также добавил, что на сборы "Полесья" ездил со своим сыном, который занимается футболом.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, олимпийский чемпион (2012 год) и абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе.

В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у британца Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

21 августа 2022 года Усик в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: футбол, Украина, Турция, Александр Усик
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