Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине

"У меня очень часто играет в машине исключительно украинский репертуар. "Дике Поле", Вакарчук – "Місто Марії", "ВВ"... Там повторюються деякі пісні. Вакарчука много, Yarmak есть, какие-то новые песенки. Когда в машине еду, музыку, понятно, слушаю, но еще аудиокниги какие-то слушаю. То есть какие-то исторические вещи подтвержденные, еще что-то", – рассказал он.
По словам Усика, во время езды на автомобиле, когда у него хорошее настроение, он подпевает.
"Вот она играет, и если я знаю слова... Или сделать какую-то подтанцовочку или жест какой-то. Когда вчера ехали к отцу... Ну, просто ехали с другом, общались, разговаривали, потом я – бах! – песенку включил чуть-чуть погромче – импровизированный за рулем, когда ехал, танец. Ну, ехали, слушали", – признался спортсмен.
Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью
Усик – уроженец Симферополя. После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году он вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.
17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.
Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.