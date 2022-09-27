Усик рассказал, когда поет песни и какую музыку слушает в машине

Усик: У меня очень часто играет в машине исключительно украинский репертуар Фото: usykaa / Instagram

"У меня очень часто играет в машине исключительно украинский репертуар. "Дике Поле", Вакарчук – "Місто Марії", "ВВ"... Там повторюються деякі пісні. Вакарчука много, Yarmak есть, какие-то новые песенки. Когда в машине еду, музыку, понятно, слушаю, но еще аудиокниги какие-то слушаю. То есть какие-то исторические вещи подтвержденные, еще что-то", – рассказал он.

По словам Усика, во время езды на автомобиле, когда у него хорошее настроение, он подпевает.

"Вот она играет, и если я знаю слова... Или сделать какую-то подтанцовочку или жест какой-то. Когда вчера ехали к отцу... Ну, просто ехали с другом, общались, разговаривали, потом я – бах! – песенку включил чуть-чуть погромче – импровизированный за рулем, когда ехал, танец. Ну, ехали, слушали", – признался спортсмен.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью