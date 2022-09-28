  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами

Усик: Больше всего мне нравится гречечка, котлеточка, можно супчик легенький какой-то Фото: usykaa / Instagram

По словам боксера, вне подготовительного периода он "сильно в еде не гурманится".

"Больше всего мне нравится гречечка, котлеточка, можно супчик легенький какой-то. Если нет супчика, ничего страшного. Зелень, огурчики, помидорчики, водичка, сок, лимонад какой-то могу себе сделать в домашних условиях. Я имею в виду, там, фрукты, мед добавил, намешал, – рассказал Усик. – Могу позволить газированную воду в виде каких-то напитков типа "Пепси", могу выпить пива, вина".

"Во время непосредственного подготовительного периода к бою как питаетесь?" – уточнил у спортсмена Гордон.

Усик признался, что в такие периоды ест строго по времени то, что назначил диетолог.

"[Во время подготовки к бою] мяса вообще не ем. Красное мясо забирает больше силы на переработку этого же мяса, чем на то, чтобы дать энергию. Я питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами", – признался Усик.

Спортсмен также отметил, что в среднем в день выпивает около 6 л воды.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



