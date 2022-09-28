  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами

По словам боксера, вне подготовительного периода он "сильно в еде не гурманится".
"Больше всего мне нравится гречечка, котлеточка, можно супчик легенький какой-то. Если нет супчика, ничего страшного. Зелень, огурчики, помидорчики, водичка, сок, лимонад какой-то могу себе сделать в домашних условиях. Я имею в виду, там, фрукты, мед добавил, намешал, – рассказал Усик. – Могу позволить газированную воду в виде каких-то напитков типа "Пепси", могу выпить пива, вина".
"Во время непосредственного подготовительного периода к бою как питаетесь?" – уточнил у спортсмена Гордон.
Усик признался, что в такие периоды ест строго по времени то, что назначил диетолог.
"[Во время подготовки к бою] мяса вообще не ем. Красное мясо забирает больше силы на переработку этого же мяса, чем на то, чтобы дать энергию. Я питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами", – признался Усик.
Спортсмен также отметил, что в среднем в день выпивает около 6 л воды.
Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью
Усик – заслуженный мастер спорта Украины, олимпийский чемпион (2012 год) и абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе.
В ночь на 26 сентября 2021 года на стадионе в Лондоне Усик выиграл у британца Энтони Джошуа по очкам в бою за звание объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
21 августа 2022 года Усик в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.