Усик о защите Джошуа: Я попадаю, а он улыбается и говорит: "Нет, нет, нет, там ничего нет". Типа "твои удары я не чувствую"

"Очень многие люди после этого начали как-то обвинять его в каких-то высказываниях, когда он говорил после боя. Но это все глупости. Это накопление каких-то эмоциональных переживаний. Очень сильный парень, олимпийский чемпион. Множество поединков, чемпион мира по профессионалам. Очень хороший парень с очень хорошими данными. И далеко не слабый, как некоторые говорят: "Та, перекачанный" – или еще что-то. Послушайте, ну он от природы большой парень. Как ему быть маленьким? Но спортсмен он замечательный. И я думаю, что как человек он тоже отличный", – отметил Усик.
По его словам, улыбки Джошуа после пропущенных ударов – это своеобразная форма защиты.
"Я попадаю, а он улыбается и говорит: "Нет, нет, нет, там ничего нет". Типа "твои удары я не чувствую"… И он [пропустил], и от него прилетало. По корпусу много прилетало", – подчеркнул Усик.
Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью
Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113:115, еще две записки судей были в пользу Усика – 115:113, 116:112.
Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.