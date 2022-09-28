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Усик о защите Джошуа: Я попадаю, а он улыбается и говорит: "Нет, нет, нет, там ничего нет". Типа "твои удары я не чувствую"

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Усик: Я думаю, что как человек Джошуа отличный
Усик: Я думаю, что как человек Джошуа отличный
Фото: ЕРА

Украинский боксер Александр Усик в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что его последний оппонент в ринге – британский боксер Энтони Джошуа – очень непростой соперник.

"Очень многие люди после этого начали как-то обвинять его в каких-то высказываниях, когда он говорил после боя. Но это все глупости. Это накопление каких-то эмоциональных переживаний. Очень сильный парень, олимпийский чемпион. Множество поединков, чемпион мира по профессионалам. Очень хороший парень с очень хорошими данными. И далеко не слабый, как некоторые говорят: "Та, перекачанный" – или еще что-то. Послушайте, ну он от природы большой парень. Как ему быть маленьким? Но спортсмен он замечательный. И я думаю, что как человек он тоже отличный", – отметил Усик.

По его словам, улыбки Джошуа после пропущенных ударов – это своеобразная форма защиты.

"Я попадаю, а он улыбается и говорит: "Нет, нет, нет, там ничего нет". Типа "твои удары я не чувствую"… И он [пропустил], и от него прилетало. По корпусу много прилетало", – подчеркнул Усик.

Усик: Чей Крым? Наш он, украинский, был, есть и будет. Его взяли внаглую: просто пришли люди – забрали, отжали. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Усик 21 августа в бою против Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у британца в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как британец Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.

Украинец одержал победу раздельным решением судей. Один арбитр отдал победу Джошуа – 113:115, еще две записки судей были в пользу Усика – 115:113, 116:112.

Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: бокс, Украина, спорт, Александр Усик, Энтони Джошуа, британец
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