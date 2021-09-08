"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу

Об этом 55-летний политик написал 8 сентября на своей странице в Instagram и запостил фото с супругой.
"Нам сегодня 37. Помню, как еще 18-летним парнем сказал своей маме, что женюсь. И это было одно из самых мудрых решений в моей жизни. Всю жизнь люблю тебя", – подписал снимок Порошенко.
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Петр и Марина Порошенко (в девичестве – Переведенцева) живут в браке с 1984 года. У пары четверо детей: Алексей (1985), дочери Александра и Евгения (2000), а также сын Михаил (2001).
Порошенко занимал должность президента Украины с июня 2014-го по май 2019 года.