"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу

Петр и Марина Порошенко поженились в 1984 году Фото: petroporoshenko / Instagram

Об этом 55-летний политик написал 8 сентября на своей странице в Instagram и запостил фото с супругой.

"Нам сегодня 37. Помню, как еще 18-летним парнем сказал своей маме, что женюсь. И это было одно из самых мудрых решений в моей жизни. Всю жизнь люблю тебя", – подписал снимок Порошенко.

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