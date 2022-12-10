Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании

По словам Рут, Картер заявил, что если она заговорит, то ей никто не поверит Фото: nickcarter / Instagram

В публикации отмечается, что на тот момент заявительнице было 17 лет и у нее диагностировали аутизм и церебральный паралич. По словам адвоката Рут Марка Босковича, изнасилование произошло после того, как его клиентка обратилась к певцу за автографом.

Рут утверждает, что артист пригласил ее в свой фургон, угостил напитком, а затем изнасиловал. По словам заявительницы, Картер заявил ей, что никто не поверит ее словам, так как она имеет инвалидность. Она также отметила, что артист заразил ее вирусом папилломы человека.

Адвокат Картера Майкл Гольс опроверг обвинения Рут. В комментарии Variety он отметил, что ее утверждения о событиях более чем 20-летней давности не отвечают действительности и безосновательны с юридической точки зрения.

Адвокат артиста подчеркнул, что в течение нескольких лет женщиной манипулировали, а сама она несколько раз меняла свои показания. Гольс заявил, что не сомневается в справедливости решения суда.