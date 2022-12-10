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10 декабря, 2022
 
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Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании

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По словам Рут, Картер заявил, что если она заговорит, то ей никто не поверит
По словам Рут, Картер заявил, что если она заговорит, то ей никто не поверит
Фото: nickcarter / Instagram

39-летняя американка Шеннон Рут обратилась в суд Лос-Анджелеса с гражданским иском, в котором заявила, что фронтмен американской группы Backstreet Boys Ник Картер во время гастрольного тура в 2001 году изнасиловал ее. Об этом 8 декабря сообщает издание Rolling Stone.

В публикации отмечается, что на тот момент заявительнице было 17 лет и у нее диагностировали аутизм и церебральный паралич. По словам адвоката Рут Марка Босковича, изнасилование произошло после того, как его клиентка обратилась к певцу за автографом.

Рут утверждает, что артист пригласил ее в свой фургон, угостил напитком, а затем изнасиловал. По словам заявительницы, Картер заявил ей, что никто не поверит ее словам, так как она имеет инвалидность. Она также отметила, что артист заразил ее вирусом папилломы человека.

Адвокат Картера Майкл Гольс опроверг обвинения Рут. В комментарии Variety он отметил, что ее утверждения о событиях более чем 20-летней давности не отвечают действительности и безосновательны с юридической точки зрения.

Адвокат артиста подчеркнул, что в течение нескольких лет женщиной манипулировали, а сама она несколько раз меняла свои показания. Гольс заявил, что не сомневается в справедливости решения суда.

Контекст:

Это не первое обвинение в адрес Картера в изнасиловании.

В 2017 году на тот момент 33-летняя американская актриса Мелисса Шуман заявила, что когда она была несовершеннолетней, Картер заманил ее к себе домой и склонил к сексу.

Теги: изнасилование, вирус, инвалидность, Лос-Анджелес, аутизм, обвинение, Backstreet Boys, Ник Картер
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