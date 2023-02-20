Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.

Речь идет о скульптуре из серии "Собаки – воздушные шарики". Стоимость экспоната – $42 тыс.

Как рассказали очевидцы, посетительница подошла к скульптуре, размер которой – около 40 см, и постучала по ней пальцем. Статуя упала и разбилась на мелкие кусочки.

Американский художник Стивен Гемсон отметил, что решил, будто это часть какого-то арт-перформанса, но вскоре понял, что это несчастный случай.

Арт-консультант галереи Bel-Air Fine Art Бенедикт Калуш сообщила, что произведение было застраховано. По ее словам, женщина, разбившая скульптуру, является коллекционеркой предметов искусства. Виновница инцидента призналась, что ей очень жаль и что она просто хочет исчезнуть.

Гемсон высказал желание приобрести разбитую скульптуру, подчеркнув тем самым, что она продолжает представлять интерес как арт-объект.

Сам Кунс никак не прокомментировал инцидент.

Фото скульптуры и того, во что она превратилась после падения, можно увидеть на снимках, которые разместили на странице jp_lambotte в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от jp lambotte (@jp_lambotte)