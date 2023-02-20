Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.

Речь идет о скульптуре из серии "Собаки – воздушные шарики". Стоимость экспоната – $42 тыс.
Как рассказали очевидцы, посетительница подошла к скульптуре, размер которой – около 40 см, и постучала по ней пальцем. Статуя упала и разбилась на мелкие кусочки.
Американский художник Стивен Гемсон отметил, что решил, будто это часть какого-то арт-перформанса, но вскоре понял, что это несчастный случай.
Арт-консультант галереи Bel-Air Fine Art Бенедикт Калуш сообщила, что произведение было застраховано. По ее словам, женщина, разбившая скульптуру, является коллекционеркой предметов искусства. Виновница инцидента призналась, что ей очень жаль и что она просто хочет исчезнуть.
Гемсон высказал желание приобрести разбитую скульптуру, подчеркнув тем самым, что она продолжает представлять интерес как арт-объект.
Сам Кунс никак не прокомментировал инцидент.
Фото скульптуры и того, во что она превратилась после падения, можно увидеть на снимках, которые разместили на странице jp_lambotte в Instagram.
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Скульптуры Кунса из серии "Собаки – воздушные шарики" являются одними из самых известных произведений современного искусства. Некоторые из них достигают 3 м. Разбитая скульптура являлась частью ограниченной линейки изделий, которая теперь составляет 798 единиц.
В 2019 году Кунс вошел в историю, когда его скульптура Кролика была продана на аукционе за $91,1 млн – это самая высокая цена за работу для ныне живущего художника.