"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой

Шакира в гражданском браке с Пике родила двух сыновей Фото: shakira / Instagram

Пост артистка разместила после того, как ее бывший гражданский муж, испанский футболист Жерар Пике разместил в сети первое фото со своей новой возлюбленной, моделью Кларой Чиа Марти.

В песне, под которую танцует Шакира, она поет об измене Пике, сравнивая себя с часами Rolex, а его новую избранницу – с Casio.

"Женщины больше не плачут, женщины танцуют меренгу", – подписала видео Шакира.

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