"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой

Пост артистка разместила после того, как ее бывший гражданский муж, испанский футболист Жерар Пике разместил в сети первое фото со своей новой возлюбленной, моделью Кларой Чиа Марти.
В песне, под которую танцует Шакира, она поет об измене Пике, сравнивая себя с часами Rolex, а его новую избранницу – с Casio.
"Женщины больше не плачут, женщины танцуют меренгу", – подписала видео Шакира.
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Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, посвященную чемпионату мира по футболу.
В июне 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен футболиста. У них есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).