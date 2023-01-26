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26 января, 2023
 
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"Женщины больше не плачут". Шакира зажигательно станцевала перед камерой после фото Пике с новой девушкой

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Шакира в гражданском браке с Пике родила двух сыновей
Шакира в гражданском браке с Пике родила двух сыновей
Фото: shakira / Instagram

Колумбийская певица Шакира 26 января в Instagram разместила видео, на котором запечатлена во время зажигательного танца перед камерой под свой последний хит.

Пост артистка разместила после того, как ее бывший гражданский муж, испанский футболист Жерар Пике разместил в сети первое фото со своей новой возлюбленной, моделью Кларой Чиа Марти. 

В  песне, под которую танцует Шакира, она поет об измене Пике, сравнивая себя с часами Rolex, а его новую избранницу – с Casio.

"Женщины больше не плачут, женщины танцуют меренгу", – подписала видео Шакира.

Контекст:

Шакира жила в гражданском браке с Пике с 2011 года. Они познакомились в 2010 году на съемках клипа на ее песню Waka Waka, посвященную чемпионату мира по футболу. 

В июне 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за измен футболиста. У них есть двое сыновей – Милан (2013) и Саша (2015).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Шакира, Жерар Пике, расставание
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