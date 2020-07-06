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06 июля, 2020
 
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"Жиза". Педан показал, как отдыхающие испортили ему фото

Украинский шоумен Александр Педан во время поездки в Одессу совмещал отдых с работой.

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Педан совмещал в Одессе работу с отдыхом
Педан совмещал в Одессе работу с отдыхом
Фото: pedanos / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан на своей странице в Instagram поделился фотографиями, сделанными во время короткого визита в Одессу.

По словам шоумена, он совмещал работу с отдыхом. На одном из снимков в кадре с Педаном запечатлена женщина в купальнике, внимательно наблюдающая за артистом.

"На четвертом снимке – классика жанра: хотел сфотографироваться и тут она. Жиза?" – написал Педан.

В начале июня Педан сетовал на холодное лето, спародировав знаменитый образ Верки Сердючки с недовольным лицом под зонтиком.

"Какое-то хреновое это ваше лето", – подписал он фотопародию.

Карьеру в шоу-бизнесе хмельничанин Александр Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр Ангел Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".

В настоящее время шоумен снимает видео для своего блога на YouTube-канале и ведет страницы в социальных сетях.

Теги: Украина, Одесса, Черное море, шоу-бизнес, Александр Педан
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