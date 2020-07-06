"Жиза". Педан показал, как отдыхающие испортили ему фото

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан на своей странице в Instagram поделился фотографиями, сделанными во время короткого визита в Одессу.
По словам шоумена, он совмещал работу с отдыхом. На одном из снимков в кадре с Педаном запечатлена женщина в купальнике, внимательно наблюдающая за артистом.
"На четвертом снимке – классика жанра: хотел сфотографироваться и тут она. Жиза?" – написал Педан.
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Більше за все люблю Одесу не в сезон. Але вирвався на кілька днів у самий розпал канікул попрацювати й відпочити і таааак кайфонув! Іноді так важливо перепочити та відключитися від усього буденного. Одеса - місто контрастів та унікальної атмосфери. Чесно, таких красивих та стильних людей я ніде не бачив. Най пробачать мене кияни( Тут такі всі чілові, розслаблені та роздягнені П’ю свій колд-брю, гуляю малесенькими двориками та знову відриваю щось нове, хоча був у Одесі 153740 разів. Дивіться, що знайшов Ну все, я в море П.С. На 4 фотці класика жанру - захотів сфоткатись і тут вона... Жиза? #педанмочить #ноги
В начале июня Педан сетовал на холодное лето, спародировав знаменитый образ Верки Сердючки с недовольным лицом под зонтиком.
"Какое-то хреновое это ваше лето", – подписал он фотопародию.
Карьеру в шоу-бизнесе хмельничанин Александр Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр Ангел Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".
В настоящее время шоумен снимает видео для своего блога на YouTube-канале и ведет страницы в социальных сетях.