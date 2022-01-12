"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы

"Первые дни я просто дышала океаном, а после начала читать сценарий. Ну, и сделала пару фото. Не могу же я пропустить такое дело", – подписала она публикацию, которая за пару часов после появления в соцсети собрала больше 60 тыс. лайков.
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"А зачем вообще нужны стринги, когда зад весь напоказ?" – поинтересовалась у 39-летней певицы glachueva.
"Лободицы", – написал под публикацией mchizhenok.
"Жопа висит", – отметила chagovetsmarina.
Светлана Лобода родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Певица – мать двух дочерей: Евы (2011) и Тильды (2018). Отец Евы – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.
Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. В мае украинские СМИ писали, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Спустя месяц артистка с иронией прокомментировала эту информацию в своем микроблоге, не подтвердив, но и не опровергнув ее.