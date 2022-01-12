"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы

За пару часов после появления в соцсети публикация Светланы Лободы собрала больше 60 тыс. лайков Фото: lobodaofficial / Instagram

"Первые дни я просто дышала океаном, а после начала читать сценарий. Ну, и сделала пару фото. Не могу же я пропустить такое дело", – подписала она публикацию, которая за пару часов после появления в соцсети собрала больше 60 тыс. лайков.

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"А зачем вообще нужны стринги, когда зад весь напоказ?" – поинтересовалась у 39-летней певицы glachueva.

"Лободицы", – написал под публикацией mchizhenok.

"Жопа висит", – отметила chagovetsmarina.