  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии

По словам британского актера Джуда Лоу, ученые, которые работали со съемочной группой фильма "Заражение", говорили, что описанный в картине сюжет может стать реальностью.

Лоу не удивился, когда появилась первая информация о заражениях коронавирусом в Китае Фото: ЕРА

Британский актер Джуд Лоу в интервью GQ заявил, что в 2011 году во время съемок фильма "Заражение" эксперты, консультирующие режиссера, сценариста и актеров, говорили, что пандемия, о которой идет речь в картине, неизбежна в реальной жизни.

"Со сценаристом Скоттом Бернсом и режиссером Стивеном Содербергом работали авторитетные ученые. Они знали, о чем говорят. Они уверяли, что все это рано или поздно случится. Вопрос был только в том, когда", – рассказал Лоу.

Актер отметил, что когда в начале 2020 года начала появляться информация о случаях заражения коронавирусом в Китае, он понял, что это как раз то, о чем предупреждали ученые, поэтому не удивился.

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Видео: GQ / YouTube

Премьера американского фильма "Заражение" состоялась в 2011 году. По сюжету героиня американской актрисы Гвинет Пэлтроу заражается в Китае вирусом неизвестной этиологии и погибает, а ее смерть вызывает панику во всем мире. Вирус, придуманный кинематографистами, убивает 26 млн человек. Лоу сыграл в фильме одну из главных ролей – блогера Алана Крумвьеда.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 27 ноября в мире коронавирусом заразилось более 61,1 млн человек, 1,43 млн из них скончались, 39,17 млн выздоровели.