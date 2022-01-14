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14 января, 2022
 
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Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги

На защиту Уотсон встали 40 актеров
На защиту Уотсон встали 40 актеров
Фото: ЕРА

Британская актриса Эмма Уотсон 3 января в Instagram разместила пост в поддержку Палестины, опубликовав фото с изображением палестинских активистов с надписью "Солидарность – это глагол".

В комментарии к посту актриса процитировала слова британско-австралийской феминистки Сары Ахмед: "Солидарность не предполагает, что наша борьба – это одна и та же борьба, или что наша боль – это та же боль, или что наша надежда на такое же будущее. Солидарность предполагает приверженность и работу".

Позицию Уотсон подверг критике посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, разместив 4 января пост на своей странице в Twitter.

"Вымысел может работать в "Гарри Поттере", но не в реальности. Если бы это было так, используемая в волшебном мире магия могла бы устранить зло ХАМАС (который угнетает женщин и стремится уничтожить Израиль) и Палестинской автономии (поддерживающей террор). Я был бы за это", – заявил он.

После его заявления британская организация "Артисты Палестины" обнародовала на своем сайте письмо в поддержку Уотсон. Его подписали около 40 артистов, включая американскую актрису Сьюзан Сарандон, американского актера Марка Руффало и мексиканского артиста Гаэля Гарсия Берналя, 

ы присоединяемся к Эмме Уотсон в поддержку простого заявления о том, что "Солидарность – это глагол", и того, что солидарность включает и солидарность с палестинцами, борющимися за свои права человека в соответствии с международным правом", – говорится в письме от имени всех артистов.

Коллеги Уотсон по фильмам о приключениях Гарри Поттера, британские актрисы Мириам Марголис и Джули Кристи, ссылаясь на отчет Human Rights Watch с заявлением о том, что "Израиль совершает военные преступления", в конце письма озвучили свою личную позицию.

"Мы видим дисбаланс сил между Израилем и живущими в условиях военной оккупации палестинцами. Мы выступаем против попыток Израиля насильственно выселить палестинские семьи из их домов в районах Восточного Иерусалима", – завили знаменитости.

Контекст:

Уотсон получила широкую известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, в которых снималась вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом. В 2009 году Уотсон была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса десятилетия.

С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль находится в состоянии конфликта с арабскими странами, с которыми находится в одном регионе, в том числе частично признанным государством Палестиной. Дипломатические отношения между странами не установлены, Израиль не признает независимость Палестины как государства до окончательного разрешения вопросов о территориях, границах, столице и беженцах, а Палестинская национальная администрация не признает право Израиля на существование в качестве еврейского государства. Ситуация дополнительно осложнилась после захвата власти движением ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. Тем не менее, между израильскими и палестинскими властями есть постоянный контакт и множество договоренностей, а также торговые отношения. 

Израиль и Палестина регулярно обмениваются ракетными ударами. Последнее масштабное обострение произошло весной 2021 года после судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

После того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. По данным ЦАХАЛ), за 11 дней конфликта представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". В Израиле погибло 12 человек, более 350 человек получили ранения.

В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа. Военные ЦАХАЛ заявили, что разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel. По данным минздрава Палестины, жертвами конфликта стали 230 жителей сектора Газа, около 1710 человек получили ранения. 

20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.

Теги: Палестина, антисемитизм, ХАМАС, скандал, Эмма Уотсон, актриса
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