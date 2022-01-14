Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги

В комментарии к посту актриса процитировала слова британско-австралийской феминистки Сары Ахмед: "Солидарность не предполагает, что наша борьба – это одна и та же борьба, или что наша боль – это та же боль, или что наша надежда на такое же будущее. Солидарность предполагает приверженность и работу".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emma Watson (@emmawatson)

Позицию Уотсон подверг критике посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, разместив 4 января пост на своей странице в Twitter.

"Вымысел может работать в "Гарри Поттере", но не в реальности. Если бы это было так, используемая в волшебном мире магия могла бы устранить зло ХАМАС (который угнетает женщин и стремится уничтожить Израиль) и Палестинской автономии (поддерживающей террор). Я был бы за это", – заявил он.

Fiction may work in Harry Potter but it does not work in reality. If it did, the magic used in the wizarding world could eliminate the evils of Hamas (which oppresses women & seeks the annihilation of Israel) and the PA (which supports terror). I would be in favor of that! pic.twitter.com/u1TrP3sqSS — Ambassador Gilad Erdan * * (@giladerdan1) January 3, 2022

После его заявления британская организация "Артисты Палестины" обнародовала на своем сайте письмо в поддержку Уотсон. Его подписали около 40 артистов, включая американскую актрису Сьюзан Сарандон, американского актера Марка Руффало и мексиканского артиста Гаэля Гарсия Берналя,

"Мы присоединяемся к Эмме Уотсон в поддержку простого заявления о том, что "Солидарность – это глагол", и того, что солидарность включает и солидарность с палестинцами, борющимися за свои права человека в соответствии с международным правом", – говорится в письме от имени всех артистов.

Коллеги Уотсон по фильмам о приключениях Гарри Поттера, британские актрисы Мириам Марголис и Джули Кристи, ссылаясь на отчет Human Rights Watch с заявлением о том, что "Израиль совершает военные преступления", в конце письма озвучили свою личную позицию.

"Мы видим дисбаланс сил между Израилем и живущими в условиях военной оккупации палестинцами. Мы выступаем против попыток Израиля насильственно выселить палестинские семьи из их домов в районах Восточного Иерусалима", – завили знаменитости.