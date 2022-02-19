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19 февраля, 2022
 
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Звезда сериала "Династия" Коллинз отметила 20-ю годовщину со дня свадьбы с пятым мужем, которого старше на 31 год

За Перси Гибсона Джоан Коллинз вышла замуж в возрасте 69 лет
За Перси Гибсона Джоан Коллинз вышла замуж в возрасте 69 лет
Фото: joancollinsdbe / Instagram

88-летняя британская актриса и писательница Джоан Коллинз разместила в Instagram фото, на котором она запечатлена вместе с мужем – 57-летним британским театральным менеджером Перси Гибсоном.

Публикацию Коллинз посвятила 20-й годовщине со дня свадьбы.

"После нашей потрясающей вечеринки так весело открывать все замечательные подарки и открытки от хороших друзей", – подписала она публикацию.

В кадре Коллинз и Гибсон держат в руках открытку, на которой написано "мистер и миссис невероятные".

Контекст:

Коллинз родилась в 1933 году в Великобритании. В 50-летнем возрасте она снялась для журнала Playboy. Наибольшую известность актрисе принесла роль Алексис Колби в американском телесериале "Династия".

Гибсон – пятый муж актрисы. Она вышла за него замуж в 2002 году в возрасте 69 лет.

Теги: свадьба, актриса, вечеринка, писатель, Джоан Коллинз, муж
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