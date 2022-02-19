Звезда сериала "Династия" Коллинз отметила 20-ю годовщину со дня свадьбы с пятым мужем, которого старше на 31 год

За Перси Гибсона Джоан Коллинз вышла замуж в возрасте 69 лет Фото: joancollinsdbe / Instagram

Публикацию Коллинз посвятила 20-й годовщине со дня свадьбы.

"После нашей потрясающей вечеринки так весело открывать все замечательные подарки и открытки от хороших друзей", – подписала она публикацию.

В кадре Коллинз и Гибсон держат в руках открытку, на которой написано "мистер и миссис невероятные".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Joan Collins (@joancollinsdbe)