Звезда сериала "Династия" Коллинз отметила 20-ю годовщину со дня свадьбы с пятым мужем, которого старше на 31 год

Публикацию Коллинз посвятила 20-й годовщине со дня свадьбы.
"После нашей потрясающей вечеринки так весело открывать все замечательные подарки и открытки от хороших друзей", – подписала она публикацию.
В кадре Коллинз и Гибсон держат в руках открытку, на которой написано "мистер и миссис невероятные".
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Коллинз родилась в 1933 году в Великобритании. В 50-летнем возрасте она снялась для журнала Playboy. Наибольшую известность актрисе принесла роль Алексис Колби в американском телесериале "Династия".
Гибсон – пятый муж актрисы. Она вышла за него замуж в 2002 году в возрасте 69 лет.