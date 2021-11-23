Звезда сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой показала грудь в расстегнутом пиджаке

В подписи к публикации 25-летняя актриса отметила издание The Sunday Times Style, для которого эти кадры были отсняты.

Под фото Тейлор-Джой подписчики поставили более 2 млн лайков.

"Ого, так. Чертовски жарко!" – написала актриса Белла Торн.

"Здесь все нормально дышат?" – поинтересовался vickothesicko.

"Так потрясающе", – прокомментировала velvetcoke.

Контекст:

Аня Тейлор-Джой родилась 16 апреля 1996 года в Майами (штат Флорида, США). Карьеру модели начала в старших классах школы – ее приглашали сняться для обложек журналов, календарей и плакатов.

Известность Тейлор-Джой принесла главная роль в фильме Роберта Эггерса "Ведьма", а за роль гениальной шахматистки Бет Хармон в мини-сериале "Ход королевы", который вышел на стриминговой платформе Netflix, она получила всемирную популярность и награду "Золотой глобус".