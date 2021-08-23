Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт посетила саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Видео

На видео Райт запечатлена в черном брючном костюме. Она подошла к баннеру, оставив сумочку помощнице, и принялась позировать для объективов камер.

Журналистка в комментарии к ролику подчеркнула, что появление актрисы стало неожиданностью – организаторы мероприятия не афишировали ее появление на саммите.