Звезда сериала "Карточный домик" Робин Райт посетила саммит первых леди и джентльменов в Киеве. Видео

На видео Райт запечатлена в черном брючном костюме. Она подошла к баннеру, оставив сумочку помощнице, и принялась позировать для объективов камер.
Журналистка в комментарии к ролику подчеркнула, что появление актрисы стало неожиданностью – организаторы мероприятия не афишировали ее появление на саммите.
О проведении саммита первых леди и джентльменов первая леди Украины Елена Зеленская сообщила 2 августа на форуме "Украина 30. Имидж Украины".
Мероприятие направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса.
Помимо первых леди и джентльменов, для участия в форуме также приглашены специалисты и эксперты в разных сферах из ряда других стран. В частности, гостьей мероприятия стала дзюдоистка Дарья Белодед.
Кроме Зеленской, гостями саммита стали девять первых леди из Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, жена президента Европейского совета Шарля Мишеля и дочь президента Ливана. Некоторые участники приняли участие в саммите дистанционно.