Белодед позировала на саммите первых леди и джентльменов в белом наряде с голым животом. Фото

Белодед о саммите: Очень интересно было присоединиться к такому масштабному проекту Фото: dariabilodid7 / Instagram

Для посещения саммита Белодед выбрала белый костюм, состоящий из длинной юбки с разрезом и укороченной кружевной блузки, оголяющей живот. Свой образ она дополнила черной миниатюрной сумочкой и туфлями в тон наряду.

"Киевский саммит первых леди и джентльменов. Очень интересно было присоединиться к такому масштабному проекту, который организовала [первая леди Украины Елена] Зеленская, и поддержать инициативу относительно решения важных проблем сегодняшнего дня", – подписала фото Белодед.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)