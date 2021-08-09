Звезда телесериалов Марки Пост скончалась от рака

Онкозаболевание у Марки Пост было выявлено почти четыре года назад Фото: Actor Robert Benn / Twitter

Контекст: Пост родилась 4 ноября 1950 года в Калифорнии. Карьеру в кино она начала 1979 году, снимаясь в эпизодах телесериалов. Известность актрисе принесли роли в американских сериалах "Каскадеры", "Ночной суд", "Клиника" и "Пылая страстью".

В публикации отмечается, что онкозаболевание у актрисы было выявлено почти четыре года назад.