Звезда телесериалов Марки Пост скончалась от рака

Онкозаболевание у Марки Пост было выявлено почти четыре года назад
Фото: Actor Robert Benn / Twitter
Американская актриса Марки Пост скончалась 7 августа на 71-м году жизни от рака. Об этом изданию Deadline сообщила менеджер актрисы.
В публикации отмечается, что онкозаболевание у актрисы было выявлено почти четыре года назад.
Контекст:
Пост родилась 4 ноября 1950 года в Калифорнии. Карьеру в кино она начала 1979 году, снимаясь в эпизодах телесериалов. Известность актрисе принесли роли в американских сериалах "Каскадеры", "Ночной суд", "Клиника" и "Пылая страстью".
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