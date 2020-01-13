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13 января, 2020
 
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Звезду "Джокера" Феникса арестовали за участие в демонстрации

Голливудский актер Хоакин Феникс был задержан полицией в Вашингтоне.

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Феникс присоединился к борьбе с глобальным потеплением
Феникс присоединился к борьбе с глобальным потеплением
Фото: EPA

Голливудские актеры Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме "Джокер", и Мартин Шин, звезда ленты "Апокалипсис сегодня", были арестованы за участие в демонстрации в Вашингтоне. Об этом сообщает Variety.

Акция протеста в поддержку борьбы с глобальным потеплением прошла 11 января в Вашингтоне. Она была проведена в рамках еженедельных выступлений против глобального потепления, инициированных актрисой Джейн Фондой.

Полиция предъявила арестованным обвинения в нарушении общественного порядка. Всего задержали 147 человек.

Хоакин Феникс претендует на получение "Оскара в 2020 году за роль Джокера в одноименной драме Тодда Филлипса. Феникс уже назван лучшим драматическим актером 2019 года по версии премии "Золотой глобус". В фильме "Джокер" главный герой становится символом глобального протеста.

Теги: Джейн Фонда, Хоакин Феникс, Мартин Шин
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