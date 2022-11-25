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25 ноября, 2022
 
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Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах

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Актер обвинения отрицает
Актер обвинения отрицает
Фото: ohyoung_so / Instagram

78-летнего южнокорейского актера О Ен Су обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом 25 ноября написало корейское издание Korea JoongAng Daily.

Отделение Соннамской прокуратуры округа Сувон предъявило актеру обвинение в том, что он ненадлежащим образом прикоснулся к телу женщины в середине 2017 года.

Сообщается, что жертва подала жалобу на 78-летнего актера в декабре прошлого года. Полиция закрыла дело в апреле этого года без предъявления каких-либо обвинений. Но прокуратура возобновила расследование после апелляции потерпевшей. В ходе следствия прокуратуры актер отрицал обвинения, пишет сайт.

О объяснил, что он "держал женщину за руку, чтобы показать дорогу вокруг озера". Он добавил, что его извинения, принесенные женщине в прошлом году, не были признанием вины, сообщает Korea JoongAng Daily. Актера пока оставили на свободе.

Контекст:

Премьера сериала "Игра в кальмара" состоялась на платформе Netflix 17 сентября 2021 года. За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 142 млн зрителей, что сделало сериал самым популярным в истории Netflix.

О, чье настоящее имя О Се-кан, изучал театральное мастерство в Университете Донгук и дебютировал как актер в 1963 году. Также он снялся в фильме режиссера Ким Ки Дука "Весна. Лето, осень, зима... и весна» (2003).

Актер получил "Золотой глобус" в категории "Лучшая роль актера второго плана на телевидении" за роль в "Игре кальмаров" в январе этого года. 

Теги: секс-скандал, шоу-бизнес, сериал, Netflix, Игра в кальмара
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