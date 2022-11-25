Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах

Отделение Соннамской прокуратуры округа Сувон предъявило актеру обвинение в том, что он ненадлежащим образом прикоснулся к телу женщины в середине 2017 года.
Сообщается, что жертва подала жалобу на 78-летнего актера в декабре прошлого года. Полиция закрыла дело в апреле этого года без предъявления каких-либо обвинений. Но прокуратура возобновила расследование после апелляции потерпевшей. В ходе следствия прокуратуры актер отрицал обвинения, пишет сайт.
О объяснил, что он "держал женщину за руку, чтобы показать дорогу вокруг озера". Он добавил, что его извинения, принесенные женщине в прошлом году, не были признанием вины, сообщает Korea JoongAng Daily. Актера пока оставили на свободе.
Премьера сериала "Игра в кальмара" состоялась на платформе Netflix 17 сентября 2021 года. За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 142 млн зрителей, что сделало сериал самым популярным в истории Netflix.
О, чье настоящее имя О Се-кан, изучал театральное мастерство в Университете Донгук и дебютировал как актер в 1963 году. Также он снялся в фильме режиссера Ким Ки Дука "Весна. Лето, осень, зима... и весна» (2003).
Актер получил "Золотой глобус" в категории "Лучшая роль актера второго плана на телевидении" за роль в "Игре кальмаров" в январе этого года.