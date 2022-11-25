Звезду "Игры в кальмара" обвинили в сексуальных домогательствах

Отделение Соннамской прокуратуры округа Сувон предъявило актеру обвинение в том, что он ненадлежащим образом прикоснулся к телу женщины в середине 2017 года.

Сообщается, что жертва подала жалобу на 78-летнего актера в декабре прошлого года. Полиция закрыла дело в апреле этого года без предъявления каких-либо обвинений. Но прокуратура возобновила расследование после апелляции потерпевшей. В ходе следствия прокуратуры актер отрицал обвинения, пишет сайт.

О объяснил, что он "держал женщину за руку, чтобы показать дорогу вокруг озера". Он добавил, что его извинения, принесенные женщине в прошлом году, не были признанием вины, сообщает Korea JoongAng Daily. Актера пока оставили на свободе.