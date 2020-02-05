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05 февраля, 2020
 
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Звезду сериалов "Великолепный век" и "Восточные сладости" Коча приговорили к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы

Турецкого актера Аднана Коча, звезду сериала "Великолепный век" и "Восточные сладости", признали виновным в хранении наркотиков.

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4 февраля Кочу вынесли приговор
4 февраля Кочу вынесли приговор
Фото: ADNAN KOÇ / Facebook

Турецкого актера Аднана Коча приговорили 16 годам и восьми месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Takvim.

Приговор был вынесен 4 февраля после судебного разбирательства, которое длилось около двух лет.

Актера осудили за хранение наркотиков и вооруженное сопротивление правоохранителям. В мае 2018 года Коч вместе с четырьмя сообщниками и братом был задержан в Стамбуле. Во время обыска у него обнаружили запрещенные вещества, которые он пытался уничтожить. При задержании актер оказывал вооруженное сопротивление и ранил шестерых полицейских.

В турецком сериале "Великолепный век" Аднан Коч сыграл роль Бехрам-Паши. Также он исполнил главную мужскую роль – Кемаля – в сериале "Восточные сладости".

Теги: тюрьма, наркотики, правоохранители, сериал, актер, задержание, Великолепный век, полицейский, обыски, Аднан Коч
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