"Звучит, как отец", "Тембр, как у папы". Сын Андреа Бочелли выпустил первую песню. Видео

"Ты идешь в одиночку, дорогой Маттео, на своих ногах, к своим мечтам, с голосом и эмоциями, которыми заражаешь, с улыбкой, которой освещаешь свой мир! Идешь в одиночку, подальше от тех, кто воспитал, от мира, в котором вырос, и все же моя самая большая надежда состоит в том, что ты никогда не почувствуешь себя одиноким, потому что любовь – это постоянное присутствие. Любовь остается с тобой, даже когда ты далеко", – подписал ролик сына 63-летний Бочелли.

Певец добавил, что мечтает сесть в первом ряду на концерте сына и гордиться, как зал ему аплодирует.

"Ты не представляешь, как я хочу это сделать, какую гордость и привязанность я испытываю. Мне придется сопротивляться искушению сказать тому, с кем я рядом сяду: "Знаешь, это мой сын там, наверху!" – завершил пост Бочелли.

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Ролик Маттео Бочелли набрал больше 355 тыс. просмотров и почти 3 тыс. комментариев.

"Яблоко от яблони… Браво", – написал stanleygeorges85.

"Совершенно захватывающе, так красиво", – прокомментировал desig.music.

"Звучит, как отец", ­– считает luckydice__.

"Тембр, как у папы", – уточняет zhani.h.