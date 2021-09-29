"Звучит, как отец", "Тембр, как у папы". Сын Андреа Бочелли выпустил первую песню. Видео

"Ты идешь в одиночку, дорогой Маттео, на своих ногах, к своим мечтам, с голосом и эмоциями, которыми заражаешь, с улыбкой, которой освещаешь свой мир! Идешь в одиночку, подальше от тех, кто воспитал, от мира, в котором вырос, и все же моя самая большая надежда состоит в том, что ты никогда не почувствуешь себя одиноким, потому что любовь – это постоянное присутствие. Любовь остается с тобой, даже когда ты далеко", – подписал ролик сына 63-летний Бочелли.
Певец добавил, что мечтает сесть в первом ряду на концерте сына и гордиться, как зал ему аплодирует.
"Ты не представляешь, как я хочу это сделать, какую гордость и привязанность я испытываю. Мне придется сопротивляться искушению сказать тому, с кем я рядом сяду: "Знаешь, это мой сын там, наверху!" – завершил пост Бочелли.
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Ролик Маттео Бочелли набрал больше 355 тыс. просмотров и почти 3 тыс. комментариев.
"Яблоко от яблони… Браво", – написал stanleygeorges85.
"Совершенно захватывающе, так красиво", – прокомментировал desig.music.
"Звучит, как отец", – считает luckydice__.
"Тембр, как у папы", – уточняет zhani.h.
Андреа Бочелли родился в Италии в 1958 году. Певец с детства испытывал проблемы со зрением из-за глаукомы, после 27 операций на глазах окончательно ослеп в 12 лет.
Обучаясь оперному пению, он вынужден был по ночам подрабатывать артистом в ресторанах. Дебют Бочелли в качестве тенора состоялся в 1994 году на фестивале в Сан-Ремо. Выступал перед папой римским, выпустил множество альбомов, награжден звездой на голливудской Аллее славы за вклад в театральное искусство (оперу). Несколько раз выигрывал премии Classical Brit и World Music Awards, номинировался на Grammy и Emmy.
У Бочелли трое детей: двое сыновей – Амос (1995) и Маттео (1997) – от первого брака, и дочь Вирджиния от второго.