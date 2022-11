"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку

"Когда отключили свет, все равно можно готовить. Это звездное время овсянки, потому что если хлопья экстра (№2 готовятся 5–10 минут, №3 – 2 минуты), то их можно просто запарить. Вот взяли и залили горячей водой. А потом добавляете наилучшую комбинацию вкусов: сливочное масло + соленые огурцы (звучит так просто, что смешно, но поверьте мне, это вау, потому что кислое идеально балансирует жирное)", – написал он.

Клопотенко отметил, что для этого рецепта важно заранее запастись горячей водой, используя термос или термопот.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.