"Звучит так просто, что смешно, но это вау". Клопотенко рассказал, какие два ингредиента добавляет в овсянку

"Когда отключили свет, все равно можно готовить. Это звездное время овсянки, потому что если хлопья экстра (№2 готовятся 5–10 минут, №3 – 2 минуты), то их можно просто запарить. Вот взяли и залили горячей водой. А потом добавляете наилучшую комбинацию вкусов: сливочное масло + соленые огурцы (звучит так просто, что смешно, но поверьте мне, это вау, потому что кислое идеально балансирует жирное)", – написал он.

Клопотенко отметил, что для этого рецепта важно заранее запастись горячей водой, используя термос или термопот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)