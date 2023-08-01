Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2023
 
Рецепты

Добавьте эти четыре ингредиента в молоко – и получится вкусное домашнее мороженое. Пошаговый рецепт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для приготовления мороженого понадобятся молоко, сливки, сахар, желтки и шоколад
Для приготовления мороженого понадобятся молоко, сливки, сахар, желтки и шоколад
Фото: depositphotos.com

Автор украинского кулинарного Instagram-блога nastya_yizha разместила видео, в котором показала, как легко приготовить дома очень вкусное шоколадное мороженое.

Продукты

  • 450 г молока; 
  • пять желтков; 
  • 150 г сливок жирностью 33%; 
  • 120 г сахара; 
  • 180 г темного шоколада с содержанием какао 55%. 

Приготовление

  1. Молоко в кастрюле доведите до кипения, но не кипятите.
  2. Снимите с огня, добавьте шоколад, растворите его в молоке. 
  3. Яичные желтки перетрите с сахаром. Добавьте к ним молочно-шоколадную смесь. 
  4. Перемешайте, перелейте в кастрюлю и, постоянно помешивая, варите около семи минут без кипячения. Как только появятся первые пузыри, огонь выключайте. 
  5. Добавьте сливки и перемешайте. 
  6. Охладите полученную смесь, разлейте в формы для заморозки и поставьте в морозилку. 
  7. Через полтора часа достаньте, перемешайте и снова поставьте на заморозку. Процесс повторите спустя 40 минут. Так необходимо сделать еще два раза, после чего дождаться полного застывания.
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мороженое, рецепт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
СМИ пишут, что "израильский корабль прорвал блокаду россиян в Черном море". Что с этим не так? Главное
СМИ пишут, что "израильский корабль прорвал блокаду россиян в Черном море". Что с этим не так? Главное
Светлана РОГОВСКАЯ
В Украине начал действовать новый порядок выплат перемещенным лицам. Что изменится и кто лишится помощи?
В Украине начал действовать новый порядок выплат перемещенным лицам. Что изменится и кто лишится помощи?
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк"
  Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Добавьте эти четыре ингредиента в молоко – и получится вкусное домашнее мороженое. Пошаговый рецепт
Добавьте эти четыре ингредиента в молоко – и получится вкусное домашнее мороженое. Пошаговый рецепт
Галина ГРИШИНА
Маск выложил в сеть провокационное фото
Маск выложил в сеть провокационное фото
Галина ГРИШИНА
39-летняя избранница Кулебы написала завещание. Фото
39-летняя избранница Кулебы написала завещание. Фото
Галина ГРИШИНА
"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали". Сделайте подкормку моркови в августе
"Таких сладких и сочных корнеплодов вы еще не собирали". Сделайте подкормку моркови в августе
Педикюр Барби. Видеоурок от мастера
Педикюр Барби. Видеоурок от мастера
  Серга: Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином
  Серга: Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином
Алеся БАЦМАН
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни
"Я не верю в безоблачное счастье в течение долгих отношений". Жена мэра Днепра Филатова высказалась об их семейной жизни
Галина ГРИШИНА
Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога
Как не испортить волосы, находясь на солнце. Советы трихолога
Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой
Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади
Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади
Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными
Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными
"Это отпуск!" Экс-жена мэра Киева Кличко показала себя в бикини в полный рост
"Это отпуск!" Экс-жена мэра Киева Кличко показала себя в бикини в полный рост
"Даже лень не успела напасть, а вам уже вкусно". Простой рецепт аджики на зиму
"Даже лень не успела напасть, а вам уже вкусно". Простой рецепт аджики на зиму
  Серга рассказал, чем занимается "Культурный десант" на фронте и о детях, которые выступают для украинских защитников
  Серга рассказал, чем занимается "Культурный десант" на фронте и о детях, которые выступают для украинских защитников
Алеся БАЦМАН
Если помидоры в августе не дозрели, сделайте одну из этих подкормок
Если помидоры в августе не дозрели, сделайте одну из этих подкормок
56-летняя Хайек показала фото в бюстгальтере из реальной жизни. Актриса снялась в обнимку с подругой
56-летняя Хайек показала фото в бюстгальтере из реальной жизни. Актриса снялась в обнимку с подругой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 