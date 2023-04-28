"Лучше, чем магазинный вариант". Домашний майонез за одну минуту. Рецепт

Ингредиенты:

масло подсолнечное без запаха – 200 мл;

неострая горчица – 1 ч.л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

соль – 0,5 ч. л.

сахар – 0,5 ч.л.

сырое яйцо – 1 шт.;

специи – по вкусу.

Приготовление

Все ингредиенты смешать в одной посудине. Взбить с помощью погружного блендера. Взбивать необходимо, плотно прижав блендер ко дну, а затем движениями вверх и вниз. Готовность можно определить по консистенции. Майонез должен быть густым, как классический провансаль. Вкус корректировать, добавляя по желанию специи.

Домашний майонез следует употребить в течение трех дней.

Этот соус станет отличным дополнением к весенним салатам из ранних овощей и зелени.

"Да, он не так полезен, как сметана или белый йогурт, но лучше, чем магазинный вариант", – отметили в описании рецепта.