Бульвар Шоубиз
 
28 апреля, 2023
 
Рецепты

"Лучше, чем магазинный вариант". Домашний майонез за одну минуту. Рецепт

Домашний майонез можно хранить три дня
Домашний майонез можно хранить три дня
Фото: depositphotos.com

Чтобы приготовить майонез дома, понадобится небольшой набор продуктов. Рецепт опубликовали на сайте ProstoWay

Ингредиенты:

  • масло подсолнечное без запаха – 200 мл;
  • неострая горчица – 1 ч.л.;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • соль – 0,5 ч. л.
  • сахар – 0,5 ч.л.
  • сырое яйцо – 1 шт.;
  • специи – по вкусу.

Приготовление

Все ингредиенты смешать в одной посудине. Взбить с помощью погружного блендера. Взбивать необходимо, плотно прижав блендер ко дну, а затем движениями вверх и вниз. Готовность можно определить по консистенции. Майонез должен быть густым, как классический провансаль. Вкус корректировать, добавляя по желанию специи.

Домашний майонез следует употребить в течение трех дней.

Этот соус станет отличным дополнением к весенним салатам из ранних овощей и зелени.

"Да, он не так полезен, как сметана или белый йогурт, но лучше, чем магазинный вариант", – отметили в описании рецепта.

Теги: продукты, рецепт, соус, майонез
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