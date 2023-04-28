"Лучше, чем магазинный вариант". Домашний майонез за одну минуту. Рецепт

Ингредиенты:
Приготовление
Все ингредиенты смешать в одной посудине. Взбить с помощью погружного блендера. Взбивать необходимо, плотно прижав блендер ко дну, а затем движениями вверх и вниз. Готовность можно определить по консистенции. Майонез должен быть густым, как классический провансаль. Вкус корректировать, добавляя по желанию специи.
Домашний майонез следует употребить в течение трех дней.
Этот соус станет отличным дополнением к весенним салатам из ранних овощей и зелени.
"Да, он не так полезен, как сметана или белый йогурт, но лучше, чем магазинный вариант", – отметили в описании рецепта.