Ароматные картофельные зразы с мясом. Простой рецепт

Ингредиенты:
Приготовление:
Отварить мясо, яйца для начинки, картофель в мундирах.
Мясо после варки пропустить через мясорубку. Лук нарезать мелкими кубиками и поджарить на растительном масле до золотистого цвета. Вареные яйца порезать маленькими кубиками. Петрушку мелко порубить.
Мясо, лук, яйца и петрушку положить в емкость, посолить, поперчить и перемешать. Добавить 3 ст. л. бульона, в котором варилось мясо. Все перемешать. Готовая начинка должна быть не слишком рассыпчатой.
Отваренный в мундирах картофель почистить, пропустить через мясорубку. Добавить два яйца, посолить, поперчить и хорошо вымесить. Добавить 3–4 ст. л. муки и снова все вымесить.
Из небольшого куска теста на дощечке, посыпанной мукой, сформировать лепешку толщиной 7– 8 мм. В центр выложить начинку и слегка ее утрамбовать. Завернуть лепешку, слепить и придать ей нужную форму. Обвалять в муке и жарить на сковороде на среднем огне до готовности.
Подавать зразы горячими со сметаной и украсить зеленью.