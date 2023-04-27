Ароматные картофельные зразы с мясом. Простой рецепт

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

говядина – 400 г;

яйца – для теста 2 шт., для начинки – 1–2 шт.;

лук – 200 г;

мука – 3–4 ст. л.;

масло для жарки;

соль, перец;

зелень петрушки (иссеченная) – 1–2 ст. л. по вкусу.

Приготовление:

Отварить мясо, яйца для начинки, картофель в мундирах.

Мясо после варки пропустить через мясорубку. Лук нарезать мелкими кубиками и поджарить на растительном масле до золотистого цвета. Вареные яйца порезать маленькими кубиками. Петрушку мелко порубить.

Мясо, лук, яйца и петрушку положить в емкость, посолить, поперчить и перемешать. Добавить 3 ст. л. бульона, в котором варилось мясо. Все перемешать. Готовая начинка должна быть не слишком рассыпчатой.

Отваренный в мундирах картофель почистить, пропустить через мясорубку. Добавить два яйца, посолить, поперчить и хорошо вымесить. Добавить 3–4 ст. л. муки и снова все вымесить.

Из небольшого куска теста на дощечке, посыпанной мукой, сформировать лепешку толщиной 7– 8 мм. В центр выложить начинку и слегка ее утрамбовать. Завернуть лепешку, слепить и придать ей нужную форму. Обвалять в муке и жарить на сковороде на среднем огне до готовности.

Подавать зразы горячими со сметаной и украсить зеленью.