Бульвар Шоубиз
 
25 апреля, 2023
 
Рецепты

Сочные и ароматные мясные котлеты. Простой рецепт

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В финале приготовления котлеты нужно протушить в воде
В финале приготовления котлеты нужно протушить в воде
Фото: depositphotos.com

На cайте 1000.menu рассказали, как приготовить сочные, воздушные и вкусные котлеты. Секрет – в использовании двух видов фарша.

Ингредиенты:

  • фарш из свинины – 300 г;
  • фарш из говядины – 300 г;
  • батон – 200 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • специи – по вкусу.

Приготовление

Пропустить мясо через мясорубку. Репчатый лук очистить от шелухи и мелко измельчить ножом или перекрутить вместе с мясом. Добавить к фаршу, перемешать.

В миску переложить поломанный на кусочки батон, залить молоком и оставить на 15 минут для разбухания хлеба. Столовой ложкой, вилкой или блендером перемешать размокший в молоке хлеб. Добавить его в миску с фаршем и луком. Хорошо перемешать.

Вбить в фарш сырое куриное яйцо. Добавить соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно перемешать, чтобы получилась однородная по консистенции масса.

Разогреть на сковороде растительное масло, чтобы котлеты сразу выкладывать на сковороду, а не на стол, иначе они прилипнут к рабочей поверхности и форма их испортится. Руки смочить холодной водой. Сформировать из фарша небольшие котлеты. Когда масло закипит, выложить на него приготовленные котлеты.

На сильном огне обжаривать котлеты в течение примерно двух минут с каждой стороны. Они должны подрумяниться. Затем огонь убавить до среднего, влить в сковороду с котлетами воду. Накрыть сковороду крышкой. Томить котлеты на огне под крышкой в течение 15–25 минут.

Теги: кулинария, рецепт, готовка, котлеты
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