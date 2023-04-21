Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски

Овсянка – популярное блюдо для завтрака. Она содержит полезные микроэлементы и помогает надолго сохранять чувство сытости. Это блюдо понижает риск возникновения воспалений и возникновения диабета и артрита. Содержащееся в овсе вещество авенантрамид повышает антиоксидантную защиту организма.
Ингредиенты:
Приготовлеиие
Сварить кашу на воде с щепоткой соли. Разложить ее еще горячую в тарелки и добавить холодное молоко.
Обогатить вкус каши и сделать ее еще более полезной можно, добавив специи, фрукты и орехи.
Нюанс
В Шотландии овсяную кашу традиционно готовили исключительно на воде и из крупных хлопьев.