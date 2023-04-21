Полезный и сытный завтрак. Каша по-шотландски

Кашу можно обогатить фруктами и орехами Фото: depositphotos.com

Овсянка – популярное блюдо для завтрака. Она содержит полезные микроэлементы и помогает надолго сохранять чувство сытости. Это блюдо понижает риск возникновения воспалений и возникновения диабета и артрита. Содержащееся в овсе вещество авенантрамид повышает антиоксидантную защиту организма.

Ингредиенты:

крупа овсяная – 2 стакана;

вода – 4 стакана;

молоко – 1,5 стакана;

ягоды – 100–150 г;

мед – 50 г;

корица – 2 ч. л;

соль по вкусу.

Приготовлеиие

Сварить кашу на воде с щепоткой соли. Разложить ее еще горячую в тарелки и добавить холодное молоко.

Обогатить вкус каши и сделать ее еще более полезной можно, добавив специи, фрукты и орехи.

Нюанс

В Шотландии овсяную кашу традиционно готовили исключительно на воде и из крупных хлопьев.