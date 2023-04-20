Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов

Ингредиенты:

ряженка – 2 л;

яйцо куриное, желток – 1 шт.;

рисовая мука – 60 г;

сахар, лимонная кислота – по вкусу.

Приготовление

В кастрюлю с толстым дном вылить ряженку, добавить щепотку лимонной кислоты и подогреть на умеренном огне до тех пор, пока на поверхности не появится пар. Хорошо перемешать ряженку и снять с огня. Накрыть крышкой и оставить на 40 минут.

Установить дуршлаг на пустую кастрюлю, положить на него марлю в два-три слоя и медленно вылить ряженку на марлю. Завернуть марлю, сформировав мешочек. Оставить в дуршлаге на час и дать жидкости стечь. Полученный творог переложить в миску, смешать с желтком и сахаром. Добавить рисовую муку и замесить тесто. Сформировать сырники влажными руками и поджарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.