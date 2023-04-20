Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2023
 
Рецепты

Сырники без творога. Рецепт из трех основных ингредиентов

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Сырники следует поджаривать до золотистой корочки с обеих сторон
Сырники следует поджаривать до золотистой корочки с обеих сторон
Фото: depositphotos.com

На сайте Shuba рассказали, как можно приготовить сырники, заменив творог ряженкой.

Ингредиенты:

ряженка – 2 л;
яйцо куриное, желток – 1 шт.;
рисовая мука – 60 г;
сахар, лимонная кислота – по вкусу.

Приготовление

В кастрюлю с толстым дном вылить ряженку, добавить щепотку лимонной кислоты и подогреть на умеренном огне до тех пор, пока на поверхности не появится пар. Хорошо перемешать ряженку и снять с огня. Накрыть крышкой и оставить на 40 минут.

Установить дуршлаг на пустую кастрюлю, положить на него марлю в два-три слоя и медленно вылить ряженку на марлю. Завернуть марлю, сформировав мешочек. Оставить в дуршлаге на час и дать жидкости стечь. Полученный творог переложить в миску, смешать с желтком и сахаром. Добавить рисовую муку и замесить тесто. Сформировать сырники влажными руками и поджарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Теги: кулинария, рецепт, сырники, готовка
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