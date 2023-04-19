"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки

"Мягкое печенье буквально из ничего!" – отметила блогер в описании видео.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

соль – щепотка;

мука – 250 г;

сахар – 100 г;

растительное масло без запаха – 60 г;

вода – 50 г;

какао – 20 г;

ванильный сахар – 10 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление

Смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, воду и растительное масло. Отдельно смешать муку, разрыхлитель и какао. Сухие ингредиенты просеять к жидким ингредиентам. Все перемешать, чтобы получилось мягкое тесто.

Сформировать 20 шариков. Выложить их на пергамент и немного прижать каждый шарик. Посыпать все сахарной пудрой.

Поставить противень в разогретую до 180 градусов духовку. Ориентировочное время приготовления – 15 минут.

Блогер отметила, что во время приготовления этого печенья вся кухня наполняется шоколадным ароматом.