"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки

"Мягкое печенье буквально из ничего!" – отметила блогер в описании видео.
Ингредиенты:
Приготовление
Смешать яйцо, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, воду и растительное масло. Отдельно смешать муку, разрыхлитель и какао. Сухие ингредиенты просеять к жидким ингредиентам. Все перемешать, чтобы получилось мягкое тесто.
Сформировать 20 шариков. Выложить их на пергамент и немного прижать каждый шарик. Посыпать все сахарной пудрой.
Поставить противень в разогретую до 180 градусов духовку. Ориентировочное время приготовления – 15 минут.
Блогер отметила, что во время приготовления этого печенья вся кухня наполняется шоколадным ароматом.