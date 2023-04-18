Готовим салат из свеклы, который можно хранить неделю

Этот салат с каждым днем будет становиться вкуснее Фото: pixabay.com

"Эта свекла с каждым днем будет становиться только вкуснее и спокойно может храниться неделю", – отметили в описании блюда.

Ингредиенты:

cвекла запеченная – 1 кг;

лук репчатый – 1 шт.;

чеснок – 3 зубчика;

ростки горошка маша – по вкусу;

орегано сушеная, тмин и кокосовый сахар – по 1 ч. л.;

масло подсолнечное и уксус яблочный нефильтрованный – по 50 мл;

соль – 2 ч. л.

Приготовление

Запеченную свеклу очистить, нарезать слайсами. Полукольцами нарезать лук, чеснок натереть на мелкой терке. На сухой сковороде нагреть тмин для усиления запаха. Затем измельчить его в ступке. Смешать ароматное масло, нефильтрованный уксус, соль и сахар.

В большой миске смешать свеклу, лук, чеснок, ростки маша или гороха, тмин и орегано. Заправить маринадом, перемешать. Переложить в контейнер, закрыть крышкой и поставить в холодильник.