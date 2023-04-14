"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами

"Салат имеет особенный и незабываемый вкус. Его хочется есть еще и еще!" – отметили в описании рецепта.
Ингредиенты:
отварной картофель – 2 шт.;
морковь – 2 шт.;
печень трески – 200 г (одна банка);
зеленый лук – пучок;
яйца – 4 шт.;
маринованные огурцы – 3–4 шт.;
соль, перец – по вкусу;
майонез.
Приготовление
Картофель очистить, натереть на крупной терке. Выложить первым слоем и равномерно распределить. Посолить, поперчить и выложить немного майонеза, аккуратно промазать.
Следующий слой – печень трески. С нее слить масло, измельчить вилкой и выложить на картофель равномерным слоем.
Зеленый лук нарезать и выложить поверх печени. Маринованные огурцы нарезать тонкими кольцами и выложить поверх лука. Огурцы покрыть легкой майонезной сеточкой.
Морковь так же, как и картофель, натереть на большой терке, выложить равномерным слоем. Посолить, поперчить по вкусу и покрыть майонезной сеткой.
Отварные яйца нарезать кубиками и выложить завершающим слоем. Сверху сделать майонезную сетку, но более густую.
Если есть время, салат можно оставить пропитаться на 30–60 минут в холодильнике.
Нюанс
Чтобы сохранить нежность и легкость салата, при сборке и промазывании майонезом слои не нужно сильно придавливать.