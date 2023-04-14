"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами

Салату лучше дать время пропитаться Фото: pixabay.com

"Салат имеет особенный и незабываемый вкус. Его хочется есть еще и еще!" – отметили в описании рецепта.

Ингредиенты:

отварной картофель – 2 шт.;

морковь – 2 шт.;

печень трески – 200 г (одна банка);

зеленый лук – пучок;

яйца – 4 шт.;

маринованные огурцы – 3–4 шт.;

соль, перец – по вкусу;

майонез.

Приготовление

Картофель очистить, натереть на крупной терке. Выложить первым слоем и равномерно распределить. Посолить, поперчить и выложить немного майонеза, аккуратно промазать.

Следующий слой – печень трески. С нее слить масло, измельчить вилкой и выложить на картофель равномерным слоем.

Зеленый лук нарезать и выложить поверх печени. Маринованные огурцы нарезать тонкими кольцами и выложить поверх лука. Огурцы покрыть легкой майонезной сеточкой.

Морковь так же, как и картофель, натереть на большой терке, выложить равномерным слоем. Посолить, поперчить по вкусу и покрыть майонезной сеткой.

Отварные яйца нарезать кубиками и выложить завершающим слоем. Сверху сделать майонезную сетку, но более густую.

Если есть время, салат можно оставить пропитаться на 30–60 минут в холодильнике.

Нюанс

Чтобы сохранить нежность и легкость салата, при сборке и промазывании майонезом слои не нужно сильно придавливать.