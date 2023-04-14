Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2023
 
Рецепты

"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами

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Салату лучше дать время пропитаться
Салату лучше дать время пропитаться
Фото: pixabay.com

Если вы любите "Оливье", но традиционный рецепт надоел, можно приготовить другой, при этом похожий, салат. Рецептом поделились на сайте "Вона".

"Салат имеет особенный и незабываемый вкус. Его хочется есть еще и еще!" – отметили в описании рецепта.

Ингредиенты:

отварной картофель – 2 шт.;
морковь – 2 шт.;
печень трески – 200 г (одна банка);
зеленый лук – пучок;
яйца – 4 шт.;
маринованные огурцы – 34 шт.;
соль, перец – по вкусу;
майонез.

Приготовление

Картофель очистить, натереть на крупной терке. Выложить первым слоем и равномерно распределить. Посолить, поперчить и выложить немного майонеза, аккуратно промазать. 

Следующий слой – печень трески. С нее слить масло, измельчить вилкой и выложить на картофель равномерным слоем.

Зеленый лук нарезать и выложить поверх печени. Маринованные огурцы нарезать тонкими кольцами и выложить поверх лука. Огурцы покрыть легкой майонезной сеточкой.

Морковь так же, как и картофель, натереть на большой терке, выложить равномерным слоем. Посолить, поперчить по вкусу и покрыть майонезной сеткой.

Отварные яйца нарезать кубиками и выложить завершающим слоем. Сверху сделать майонезную сетку, но более густую.

Если есть время, салат можно оставить пропитаться на 30–60 минут в холодильнике.

Нюанс

Чтобы сохранить нежность и легкость салата, при сборке и промазывании майонезом слои не нужно сильно придавливать. 

Теги: рецепт, салат Оливье, салат, готовка
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