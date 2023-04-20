Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке

Не маринуйте

Маринад может сделать мясо более мягким, но не влияет на его сочность. Термическая обработка в духовке все равно подсушит его. Можно просто обтереть курицу солью и перцем.

Используйте фольгу

Курица будет более сочной, если использовать фольгу. Ею нужно обернуть курицу, сделать отверстия для прохождения пара. Положить курицу нужно местом стыка фольги вниз.

Добавьте соус

За несколько минут до готовности курицу можно сдобрить соусом. Для этого смешать мед, соевый соус, оливковое масло и чеснок. Им нужно полить мясо сверху. Курица получится сочная и ароматная.