Весенний салат из капусты, который готовится очень быстро. Рецепт

Чтобы приготовить салат из капусты, достаточно половины кочана Фото: depositphotos.com/

Блогер отметила, что салат готовится очень быстро.

Капусту нашинковать. Огурцы порезать полукольцами, твердый сыр – соломкой. Измельчить укроп и чеснок. Все ингредиенты смешать в миске, заправить майонезом.

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