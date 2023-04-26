Бульвар Шоубиз
 
26 апреля, 2023
 
Рецепты

Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта

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Чебуреки являются несложным в приготовлении блюдом
Чебуреки являются несложным в приготовлении блюдом
Фото: depositphotos.com

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво в Instagram показал, как готовит чебуреки.

"Тесто и мясо – какое сочетание может быть вкуснее? Сегодня готовлю ну очень сочные чебуреки. Будет лучше, чем в ресторане или магазине, обещаю!" – отметил Хименес-Браво. 

Ингредиенты для теста:

  • кипяток – 200 мл;
  • мука – 400 г;
  • соль – 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • фарш – 400 г;
  • лук – 1 шт;
  • сливочное масло – 40 г;
  • вода – 100 мл;
  • зелень (петрушка и кинза, зеленый лук);
  • соль и перец – по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

  • томат – 1 шт;
  • зелень (кинза, зеленый лук);
  • масло растительное;
  • соль и перец – по вкусу;
  • лимонный сок.

Муку залить кипятком, в котором предварительно растворить соль. Замесить тесто. Раскатать его в тонкий круг.

В мясной фарш добавить измельченную зелень, лук, сливочное масло. Перемешать.

Фарш распределить по тесту с одной стороны круга. Сложить его вдвое, сформировав чебурек. Обжарить с двух сторон на сковороде до золотистой корочки.

Для приготовления соуса томаты, зелень, лук измельчить и смешать. Добавить лимонный сок.

Теги: Эктор Хименес-Браво, рецепт, чебуреки
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