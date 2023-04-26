Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта

"Тесто и мясо – какое сочетание может быть вкуснее? Сегодня готовлю ну очень сочные чебуреки. Будет лучше, чем в ресторане или магазине, обещаю!" – отметил Хименес-Браво.
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для начинки:
Ингредиенты для соуса:
Муку залить кипятком, в котором предварительно растворить соль. Замесить тесто. Раскатать его в тонкий круг.
В мясной фарш добавить измельченную зелень, лук, сливочное масло. Перемешать.
Фарш распределить по тесту с одной стороны круга. Сложить его вдвое, сформировав чебурек. Обжарить с двух сторон на сковороде до золотистой корочки.
Для приготовления соуса томаты, зелень, лук измельчить и смешать. Добавить лимонный сок.