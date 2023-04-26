Сочные чебуреки. Рецепт от эксперта

"Тесто и мясо – какое сочетание может быть вкуснее? Сегодня готовлю ну очень сочные чебуреки. Будет лучше, чем в ресторане или магазине, обещаю!" – отметил Хименес-Браво.

Ингредиенты для теста:

кипяток – 200 мл;

мука – 400 г;

соль – 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

фарш – 400 г;

лук – 1 шт;

сливочное масло – 40 г;

вода – 100 мл;

зелень (петрушка и кинза, зеленый лук);

соль и перец – по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

томат – 1 шт;

зелень (кинза, зеленый лук);

масло растительное;

соль и перец – по вкусу;

лимонный сок.

Муку залить кипятком, в котором предварительно растворить соль. Замесить тесто. Раскатать его в тонкий круг.

В мясной фарш добавить измельченную зелень, лук, сливочное масло. Перемешать.

Фарш распределить по тесту с одной стороны круга. Сложить его вдвое, сформировав чебурек. Обжарить с двух сторон на сковороде до золотистой корочки.

Для приготовления соуса томаты, зелень, лук измельчить и смешать. Добавить лимонный сок.