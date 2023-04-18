Бульвар Шоубиз
 
18 апреля, 2023
 
Рецепты

Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих

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Для приготовления мохито понадобятся в том числе мята и лимон
Для приготовления мохито понадобятся в том числе мята и лимон
Фото: pixabay.com

Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась рецептом приготовления безалкогольного мохито всего из трех составляющих.

Продукты:

  • 1,5 л напитка "Спрайт"; 
  • 1,5 шт. лимона; 
  • пучок мяты; 
  • кубики со льдом – по желанию;
  • 1 г зеленого пищевого красителя  по желанию.

Приготовление:

  • мяту помыть, снять листья; 
  • целый лимон почистить от кожуры, порезать на куски; 
  • мяту и лимон положить в блендер на насадку "нож" и перемолоть до однородной массы; 
  • половину лимона порезать кружочками; 
  • в кувшин выложить смесь, кружочки лимона, залить холодным спрайтом и дать настояться несколько минут, перемешать; 
  • по желанию можно добавить пищевой краситель.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, мохито
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