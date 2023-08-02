Бульвар Шоубиз
 
02 августа, 2023
 
Рецепты

"Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"

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Выпекать пирог необходимо при температуре 180 &ordm;С около 40 минут
Выпекать пирог необходимо при температуре 180 ºС около 40 минут
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит 23 июля на своем YouTube-канале разместила видео, где рассказала, как приготовить заливной пирог из капусты.

"Это очень удачный рецепт из самых простых ингредиентов, готовится быстро – просто все смешайте. Всегда хорошо удается. Выходит мягкий, влажный, душистый! Очень нравится и не надоедает целое лето"– анонсировала рецепт блогер.

Продукты

  • 500 г молодой капусты; 
  • зеленый лук и укроп;
  • 1 ч. л. соли; 
  • четыре яйца; 
  • 100 г сметаны; 
  • 100 г муки; 
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя; 
  • 30 мл подсолнечного масла; 
  • кунжут для присыпки. 

Приготовление

  1. Мелко нарежьте капусту. Переложите в большую миску. Посолите и перемните рукой. 
  2. Добавьте нарезанную зелень. Оставьте на 15 минут, чтобы капуста пустила сок. 
  3. Смешайте в отдельной емкости яйца со сметаной, добавьте подсолнечное масло, муку и разрыхлитель. Перемешайте венчиком или миксером. Должно получиться жидкое тесто. 
  4. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом. 
  5. Перелейте тесто в форму, а сверху выложите капусту, слегка отжав сок в тесто. Перемешайте вилкой, чтобы капуста погрузилась в тесто.
  6. Выпекайте при температуре 180 ºС около 40 минут.
ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: рецепт, пирог, капуста, Лилия Цвит
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