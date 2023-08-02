  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"

"Это очень удачный рецепт из самых простых ингредиентов, готовится быстро – просто все смешайте. Всегда хорошо удается. Выходит мягкий, влажный, душистый! Очень нравится и не надоедает целое лето", – анонсировала рецепт блогер.

Продукты

500 г молодой капусты;

зеленый лук и укроп;

1 ч. л. соли;

четыре яйца;

100 г сметаны;

100 г муки;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

30 мл подсолнечного масла;

кунжут для присыпки.

Приготовление

Мелко нарежьте капусту. Переложите в большую миску. Посолите и перемните рукой. Добавьте нарезанную зелень. Оставьте на 15 минут, чтобы капуста пустила сок. Смешайте в отдельной емкости яйца со сметаной, добавьте подсолнечное масло, муку и разрыхлитель. Перемешайте венчиком или миксером. Должно получиться жидкое тесто. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом. Перелейте тесто в форму, а сверху выложите капусту, слегка отжав сок в тесто. Перемешайте вилкой, чтобы капуста погрузилась в тесто. Выпекайте при температуре 180 ºС около 40 минут.

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