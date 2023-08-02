  "Просто все смешайте". Удачный рецепт заливного пирога из самых простых ингредиентов, который "готовится быстро и не надоедает"

"Это очень удачный рецепт из самых простых ингредиентов, готовится быстро – просто все смешайте. Всегда хорошо удается. Выходит мягкий, влажный, душистый! Очень нравится и не надоедает целое лето", – анонсировала рецепт блогер.
Продукты
- 500 г молодой капусты;
- зеленый лук и укроп;
- 1 ч. л. соли;
- четыре яйца;
- 100 г сметаны;
- 100 г муки;
- 0,5 ч. л. разрыхлителя;
- 30 мл подсолнечного масла;
- кунжут для присыпки.
Приготовление
- Мелко нарежьте капусту. Переложите в большую миску. Посолите и перемните рукой.
- Добавьте нарезанную зелень. Оставьте на 15 минут, чтобы капуста пустила сок.
- Смешайте в отдельной емкости яйца со сметаной, добавьте подсолнечное масло, муку и разрыхлитель. Перемешайте венчиком или миксером. Должно получиться жидкое тесто.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом.
- Перелейте тесто в форму, а сверху выложите капусту, слегка отжав сок в тесто. Перемешайте вилкой, чтобы капуста погрузилась в тесто.
- Выпекайте при температуре 180 ºС около 40 минут.
ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube