Сладкие творожные шарики во фритюре. Эксперт объяснила главные правила приготовления

Творог перед приготовлением необходимо пропустить через мясорубку или измельчить блендером
Фото: cook_with_me_at_home / Instagram
Автор украинского кулинарного Instagram-блога "Смачні рецепти на кожен день" поделилась рецептом приготовления сладких творожных шариков во фритюре.
Ингредиенты:
250 г творога;
70 г сахара;
два яйца;
1 ч. л. разрыхлителя;
240 г муки;
щепотка соли;
0,25 ч. л. корицы (по желанию);
подсолнечное масло для жарки.
Приготовление:
творог пропустить через мясорубку или измельчить блендером;
добавить сахар, яйца, соль, корицу, перемешать;
муку смешать с разрыхлителем и поэтапно вводить в творожную массу, замешивая тесто (оно будет немного липнуть к рукам);
отщипывая кусочки от теста, сформировать небольшие шарики размером с орех, выложить их на слегка посыпанную мукой поверхность;
так как тесто достаточно липкое, лучше работать в перчатках или руками, смазанными маслом;
на огне чуть больше минимального в кастрюле разогреть подсолнечное масло (именно на таком огне должно нагреваться растительное масло);
когда оно будет хорошо прогрето, выкладывать несколько шариков и сразу их переворачивать вилкой, чтобы не прилипли ко дну, жарить до золотистого цвета со всех сторон (во время жарки важно постоянно "двигать" шариками для равномерности прожарки);
готовые шарики выложить на бумажное полотенце;
перед подачей сырные шарики посыпать сахарной пудрой.
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