Бульвар Шоубиз
 
03 августа, 2023
 
Рецепты

"Так консервируют на заводах". Что сделать, чтобы огурцы были вкусными и хрустящими. Рецепт и советы

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Огурцы будут иметь кисло-сладкий вкус
Огурцы будут иметь кисло-сладкий вкус
Фото: depositphotos.com

Автор YouTube-канала "У гостях у Тані" поделилась рецептом приготовления консервированных огурцов и лайфхаками для лучшего результата.

"Так консервируют на заводах. Старый рецепт", – заявила блогер.

Автор отметила, что огурцы получаются очень вкусные, а рецепт – простой.

"Здесь не нужно варить маринад, не нужно измерять, сколько там граммов соли и сахара. Все очень просто, но огурцы получаются хрустящие и вкусные. Кисло-сладкие, можно сказать, даже солено-сладкие", – сказала она.

Блогер посоветовала замачивать огурцы перед консервацией, чтобы они были более хрустящими и с них сошел белый налет. Также, как отметила блогер, замачивание помогает заполнить пустоты внутри огурцов. Оставить в воде их следует на 12 часов.

"Огурцы будут очень-очень хрустящие", – заявила автор ролика.

Ингредиенты – по количеству банок и вкусу:

  • огурцы;
  • корень хрена;
  • зонтики укропа;
  • листья смородины;
  • перец болгарский (две четвертинки на банку);
  • чеснок;
  • лавровые листы (не более четырех на банку);
  • 1 ч. л. душистого горошка;
  • 1 ст. л. черного перца горошком;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 2 ст. л. соли;
  • 5 ст. л. уксуса

Приготовление

  1. По банкам разложить корень хрена, зонтики укропа, листья смородины, наполнить банки огурцами.
  2. Залить кипятком. Через 10 минут слить кипяток. Повторить это же еще раз. Положить в банки лавровый лист, 1 ч. л. душистого горошка, 1 ст. л. черного перца горошком, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. ложки соли.
  3. Наполнить банки кипятком в третий раз. Добавить по 5 ст. л. уксуса.
  4. Банки закатать. Перевернуть вверх дном. Укутать и оставить на 12 часов в тепле.

Нужно, чтобы банки долго были теплыми.

"Это залог того, что ваши огурчики будут стоять до самой зимы", – подчеркнула блогер.

ВИДЕО
Видео: У гостях у Тані / YouTube
Контекст:

Если вы храните квашеные огурцы и они утратили свою консистенцию, возможно, есть их уже нельзя. О том случае, когда продукт лучше выбросить, можно узнать здесь.

Теги: советы, рецепт, огурцы, консервация, лайфхак, рецепты
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