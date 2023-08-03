  "Так консервируют на заводах". Что сделать, чтобы огурцы были вкусными и хрустящими. Рецепт и советы

"Так консервируют на заводах. Старый рецепт", – заявила блогер.
Автор отметила, что огурцы получаются очень вкусные, а рецепт – простой.
"Здесь не нужно варить маринад, не нужно измерять, сколько там граммов соли и сахара. Все очень просто, но огурцы получаются хрустящие и вкусные. Кисло-сладкие, можно сказать, даже солено-сладкие", – сказала она.
Блогер посоветовала замачивать огурцы перед консервацией, чтобы они были более хрустящими и с них сошел белый налет. Также, как отметила блогер, замачивание помогает заполнить пустоты внутри огурцов. Оставить в воде их следует на 12 часов.
"Огурцы будут очень-очень хрустящие", – заявила автор ролика.
Ингредиенты – по количеству банок и вкусу:
Приготовление
Нужно, чтобы банки долго были теплыми.
"Это залог того, что ваши огурчики будут стоять до самой зимы", – подчеркнула блогер.
Если вы храните квашеные огурцы и они утратили свою консистенцию, возможно, есть их уже нельзя. О том случае, когда продукт лучше выбросить, можно узнать здесь.