  "Так консервируют на заводах". Что сделать, чтобы огурцы были вкусными и хрустящими. Рецепт и советы

"Так консервируют на заводах. Старый рецепт", – заявила блогер.

Автор отметила, что огурцы получаются очень вкусные, а рецепт – простой.

"Здесь не нужно варить маринад, не нужно измерять, сколько там граммов соли и сахара. Все очень просто, но огурцы получаются хрустящие и вкусные. Кисло-сладкие, можно сказать, даже солено-сладкие", – сказала она.

Блогер посоветовала замачивать огурцы перед консервацией, чтобы они были более хрустящими и с них сошел белый налет. Также, как отметила блогер, замачивание помогает заполнить пустоты внутри огурцов. Оставить в воде их следует на 12 часов.

"Огурцы будут очень-очень хрустящие", – заявила автор ролика.

Ингредиенты – по количеству банок и вкусу:

огурцы;

корень хрена;

зонтики укропа;

листья смородины;

перец болгарский (две четвертинки на банку);

чеснок;

лавровые листы (не более четырех на банку);

1 ч. л. душистого горошка;

1 ст. л. черного перца горошком;

1 ст. л. сахара;

2 ст. л. соли;

5 ст. л. уксуса

Приготовление

По банкам разложить корень хрена, зонтики укропа, листья смородины, наполнить банки огурцами. Залить кипятком. Через 10 минут слить кипяток. Повторить это же еще раз. Положить в банки лавровый лист, 1 ч. л. душистого горошка, 1 ст. л. черного перца горошком, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л. ложки соли. Наполнить банки кипятком в третий раз. Добавить по 5 ст. л. уксуса. Банки закатать. Перевернуть вверх дном. Укутать и оставить на 12 часов в тепле.

Нужно, чтобы банки долго были теплыми.

"Это залог того, что ваши огурчики будут стоять до самой зимы", – подчеркнула блогер.

ВИДЕО

Видео: У гостях у Тані / YouTube