Служебными автомобилями Рады в сентябре пользовались 128 нардепов, один из них – 25 раз. Инфографика

29 сентября, 2020 16.42

На заседании Верховной Рады впервые в ее истории рассматривали электронную петицию – о создании временной следственной комиссии по расследованию возможного срыва операции украинских спецслужб по задержанию боевиков частной военной компании "Вагнер". Нардепы не голосовали по этому вопросу, после обсуждения заседание закрыли.