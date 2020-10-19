Служебными автомобилями Рады в сентябре пользовались 128 нардепов, один из них – 25 раз. Инфографика
В сентябре служебным транспортом Верховной Рады воспользовались 128 народных депутатов Украины из 423. Инфографику об этом разместило 19 октября "Слово и дело". В общей сложности нардепы наездили в этом месяце 892 часа 55 минут. Чаще всего служебным транспортом парламента пользовался нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко (25 вызовов), а больше всего наездила его коллега по фракции Юлия Овчинникова (более 25 часов). В августе, по сравнению с двумя предыдущими месяцами, использование нардепами служебного транспорта увеличилось.
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