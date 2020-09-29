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Рада впервые рассмотрела электронную петицию, но не голосовала по ней. Нардепы от "Слуги народа" покинули зал во время обсуждения

На заседании Верховной Рады впервые в ее истории рассматривали электронную петицию – о создании временной следственной комиссии по расследованию возможного срыва операции украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Нардепы не голосовали по этому вопросу, после обсуждения заседание закрыли.

Рада не голосовала по вопросу создания ВСК
Рада не голосовала по вопросу создания ВСК
Фото: depositphotos.com

На заседании 29 сентября Верховная Рада впервые в своей истории поставила на рассмотрение электронную петицию – о создании временной следственной комиссии по расследованию возможного срыва операции украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Впервые в истории Верховной Рады, как мне это сообщили это точно, мы начинаем слушание по новой процедуре, которая предусмотрена главой 36 со значком 1. Это рассмотрение электронной петиции", – сказал вице-спикер парламента Руслан Стефанчук и передал слово нардепу от "Слуги народа", заместителю председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяне Безуглой.

Она сообщила, что комитет рассмотрел электронную петицию Виталины Тарасовой о создании ВСК, которая набрала 25 705 подписей, и рекомендовал Раде определиться по поводу этого вопроса путем голосования.

Как видно из трансляции телеканала "Рада", пока Безуглая зачитывала вывод комитета, нардепы от "Слуги народа" начали покидать зал заседаний. Видео полупустого зала опубликовала в Facebook нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/videos/4143865122306598/

"Есть проект постановления о создании временной комиссии, есть запрос общества, есть общее понимание того, что этот вопрос нельзя похоронить. Если Верховная Рада похоронит этот вопрос, у общества возникнут вопросы ко всем нам независимо от фракционной принадлежности. [...] Я призываю всех поддержать очень важную историю – поддержать создание комиссии, чтобы жизнь показала, кто где слил", – сказал глава фракции "Голос" Сергей Рахманин во время обсуждения.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обратил внимание, что рассмотрение петиции смогли поставить в повестку дня Рады после перерыва в утреннем заседании парламента, который объявили по требованию "Евросолидарности" и "Голоса".

"Руководство парламента отказывалось ставить этот вопрос, хотя обязано, согласно регламенту. [Во время перерыва] мы требовали, чтобы сегодня был выполнен регламент и петиция была рассмотрена. И только после этого мы зашли на рассмотрение вопроса. Я уверен, что власть лихорадочно пытается скрыть, что произошло на самом деле", – рассказал он.

Гончаренко подчеркнул, что своих представителей в ВСК подали только "Евросолидарность", "Батьківщина" и "Голос".

Нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев, обращаясь к членам комитета, подчеркнул, что они, имея спецдопуски, должны были изучить материалы и сами создать комиссию по расследованию ситуации с вагнеровцами.

Стефанчук после обсуждения сказал, что голосования по этому вопросу не будет.

"Согласно регламенту, вывод комитета берется во внимание, никакого голосования нет", – отметил он и закрыл заседание.

Петиция была размещена на сайте президента Украины 7 сентября и набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей к 13 сентября. "Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российской агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников и бойцов ЧВК "Вагнер" была сорвана", – говорится в петиции. Родственники погибших на Донбассе требуют расследования "возможной государственной измены", которая якобы привела к срыву операции.

Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

Государственное бюро расследований Украины после заявлений Богдана открыло уголовное производство по статье о разглашении государственной тайны.

СБУ подтвердила в суде, что перед задержанием наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси собирала по ним доказательства. Об этом сообщила 23 сентября "Украинская правда" со ссылкой на решение Киевского апелляционного суда и документы, которые есть в распоряжении редакции.

Теги: Верховная Рада, Сергей Рахманин, Алексей Гончаренко, Вагнер, Руслан Стефанчук, Марьяна Безуглая
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