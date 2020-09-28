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Бутусова и Соколову вызывают на допрос в ГБР

Главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова и журналистку Янину Соколову вызывают на допрос в Государственное бюро расследований Украины из-за публикаций материалов по так называемому делу вагнеровцев.

33 наемников ЧВК "Вагнер" задержали в Беларуси 29 июля
33 наемников ЧВК "Вагнер" задержали в Беларуси 29 июля
Скриншот: RT на русском / YouTube

Главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова и журналистку Янину Соколову вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР). Об этом оба сообщили на своих страницах в Facebook.

Бутусову предписано явиться в ГБР 29 сентября, написал он.

"Получил вызов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном разглашении государственной тайны на завтра на 11.00... Судя по всему, цель – дать оценку материалам из уголовного дела по вагнеровцам, которые опубликовали народные депутаты и Янина Соколова. Разумеется, я скажу все ключевые факты, чтобы в деле оказались все реальные участники и свидетели совещания в ОП накануне провала операции, чтобы дали показания все – включая президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака, начальника комитета по разведке Руслана Демченко, замглавы ОП Романа Машовца, начальника ГУР МО Василия Бурбу, первого зампреда СБУ Руслана Баранецкого, секретаря президента Марию Левченко. Думаю, это поможет скорейшему созданию временной следственной комиссии ВР. Получается парадокс – провал операции есть, а расследуют не провал, а утечку документов после провала. Утечка документов – преступление, а провал операции – пока нет", – уточнил Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4667402976633295

Соколовой предписано явиться 5 октября. Она заявила, что повестка, которую она получила, не имеет отношения к поискам имени чиновника, сорвавшего спецоперацию по вагнеровцам.

"Ищут тех, кто разгласил "секретные сведения", – написала она.

"На допрос с радостью пойду. Хотя, я уже не раз комментировала, откуда у нас появились пленки вагнеровцев и почему так важно, чтобы было проведено честное и беспристрастное расследование того, почему профессиональная (респект еще раз и еще раз) спецоперация Службы безопасности Украины была слита", – подчеркнула Соколова.

https://www.facebook.com/yanina.sokolova/posts/3735789986432407

Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. По словам Арьева, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

Государственное бюро расследований Украины после заявлений Богдана открыло уголовное производство по статье о разглашении государственной тайны.

Служба безопасности Украины подтвердила в суде, что перед задержанием наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси собирала по ним доказательства. Об этом сообщила 23 сентября "Украинская правда" со ссылкой на решение Киевского апелляционного суда и документы, которые есть в распоряжении редакции.

18 августа и 7 сентября Соколова обнародовала аудиозаписи якобы вербовки украинскими спецслужбами российских наемников из ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе.

Теги: СБУ, Юрий Бутусов, допрос, Государственное бюро расследований, Вагнер, спецоперация, Янина Соколова, ГБР
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