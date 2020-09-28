Бутусова и Соколову вызывают на допрос в ГБР

Главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова и журналистку Янину Соколову вызывают на допрос в Государственное бюро расследований Украины из-за публикаций материалов по так называемому делу вагнеровцев.

Главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова и журналистку Янину Соколову вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины (ГБР). Об этом оба сообщили на своих страницах в Facebook.

Бутусову предписано явиться в ГБР 29 сентября, написал он.

"Получил вызов на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном разглашении государственной тайны на завтра на 11.00... Судя по всему, цель – дать оценку материалам из уголовного дела по вагнеровцам, которые опубликовали народные депутаты и Янина Соколова. Разумеется, я скажу все ключевые факты, чтобы в деле оказались все реальные участники и свидетели совещания в ОП накануне провала операции, чтобы дали показания все – включая президента Владимира Зеленского, главу ОП Андрея Ермака, начальника комитета по разведке Руслана Демченко, замглавы ОП Романа Машовца, начальника ГУР МО Василия Бурбу, первого зампреда СБУ Руслана Баранецкого, секретаря президента Марию Левченко. Думаю, это поможет скорейшему созданию временной следственной комиссии ВР. Получается парадокс – провал операции есть, а расследуют не провал, а утечку документов после провала. Утечка документов – преступление, а провал операции – пока нет", – уточнил Бутусов.

Соколовой предписано явиться 5 октября. Она заявила, что повестка, которую она получила, не имеет отношения к поискам имени чиновника, сорвавшего спецоперацию по вагнеровцам.

"Ищут тех, кто разгласил "секретные сведения", – написала она.

"На допрос с радостью пойду. Хотя, я уже не раз комментировала, откуда у нас появились пленки вагнеровцев и почему так важно, чтобы было проведено честное и беспристрастное расследование того, почему профессиональная (респект еще раз и еще раз) спецоперация Службы безопасности Украины была слита", – подчеркнула Соколова.