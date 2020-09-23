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СБУ в суде подтвердила, что собирала доказательства по вагнеровцам – СМИ

Служба безопасности Украины подтвердила, что проводила работу по наемникам ЧВК "Вагнер" непосредственно перед их задержанием в Беларуси. Ранее украинские спецслужбы отрицали подготовку операции по вагнеровцам. Об этом сообщила "Украинская правда".

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Информацию о том, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ, в спецслужбе назвали фантастикой
Информацию о том, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ, в спецслужбе назвали фантастикой
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины подтвердила в суде, что перед задержанием наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси собирала по ним доказательства. Об этом сообщила 23 сентября "Украинская правда" со ссылкой на решение Киевского апелляционного суда и документы, которые есть в распоряжении редакции.

Ранее спецслужбы отрицали подготовку операции по вагнеровцам. Украинский суд заочно арестовал вагнеровцев в конце июля, ни одно из этих решений не обнародовано, отмечено в публикации.

По информации УП, в публичном реестре появились два решения с заседаний, где адвокаты боевиков пытались обжаловать их арест. В одном из документов содержатся детали дела, подтверждающие, что СБУ работала над уликами против вагнеровцев.

В распоряжении УП есть протокол снятия информации с электронных информационных систем, который датирован 24 июля. В документе фигурирует имя следователя СБУ, который упоминается в публичном судебном решении. На нем есть печати департамента контрразведки СБУ. Протокол получил гриф "секретно", но потом был рассекречен.

В протоколе говорится, что следователь СБУ снял информацию по электронному ящику info@office-rosneft.org, которым пользуется лицо по имени Сергей Петрович. Сотрудник СБУ сделал это, опираясь на поручения от 20 июля и постановление суда от 17 июля. Ранее российские пропагандистские СМИ сообщали, что боевиков вербовали с почты info@office-rosneft.org. Наемники утверждали, что их куратор представлялся Сергеем Петровичем, отмечает "Украинская правда".

Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

Государственное бюро расследований Украины после заявлений Богдана открыло уголовное производство по статье о разглашении государственной тайны.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Беларусь, наемники, Вагнер, ЧВК
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