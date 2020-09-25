Комитет Рады по нацбезопасности рекомендовал вынести на голосование вопрос о следственной комиссии по вагнеровцам

На заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрели петицию с требованием расследовать возможную госизмену, связанную с вагнеровцами, которых якобы должны были доставить в Украину.

24 сентября комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел предложение создать временную следственную комиссию по расследованию ситуации с вагнеровцами, которых якобы должны были доставить в Украину в результате спецоперации украинских спецслужб.

Об этом проинформировал сайт комитета.

"Комитет рассмотрел электронную петицию Тарасовой Виталины, которая набрала 25 705 подписей. По результатам обсуждения петиции народные депутаты Украины – члены комитета приняли решение... рекомендовать Верховной Раде Украины определиться по данному вопросу путем голосования", – говорится в сообщении.

Член комитета, народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский отметил в Facebook, что решение было "почти единодушным и безапелляционным". По его словам, дальнейшая судьба вопроса будет решаться на регламентном комитете Рады.

Петиция была размещена на сайте президента Украины 7 сентября и набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей к 13 сентября. "Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в наиболее тяжелый период российской агрессии, с горьким удивлением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников и бойцов ЧВК "Вагнер" была сорвана", – говорится в петиции. Родственники погибших на Донбассе требуют расследования "возможной государственной измены", которая якобы привела к срыву операции.

Власти Беларуси 29 июля сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

Государственное бюро расследований Украины после заявлений Богдана открыло уголовное производство по статье о разглашении государственной тайны.

СБУ подтвердила в суде, что перед задержанием наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси собирала по ним доказательства. Об этом сообщила 23 сентября "Украинская правда" со ссылкой на решение Киевского апелляционного суда и документы, которые есть в распоряжении редакции.