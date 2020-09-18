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Видео: Shuster online / YouTube

Детали о задержании вагнеровцев и выборы на Донбассе. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В эфире телеканала "Украина" транслируется программа "Свобода слова Савика Шустера", в ходе которой глава Офиса президента Украины Андрей Ермак расскажет детали о задержании боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси и о том, что будет с местными выборами на Донбассе. Также участники ток-шоу обсудят проект госбюджета Украины на 2021 год и что для страны будет значить решение президента Беларуси Александра Лукашенко закрыть границу. На ток-шоу, кроме Ермака, пригласили премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, министра финансов Сергея Марченко, нардепа от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук, председателя Верховного Совета Республики Беларусь в 1991–1994 годах Станислава Шушкевича и других.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, госбюджет, граница, Вагнер, выборы на Донбассе, Андрей Ермак, Свобода слова Савика Шустера
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