"Из области конспирологии". Ермак опроверг тайные договоренности с Россией, о которых говорил Богдан

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отнес информацию о наличии тайных договоренностей Украины с Россией к области конспирологии. Он заверил, что их не может быть даже в теории.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканала "Украина" заявил об отсутствии тайных договоренностей с Россией.

"Это уже из области конспирологии, которая дает идеи про тайные соглашения. Никаких тайных соглашений с Россией нет и не может быть по сути", – сказал Ермак.

Такого тайного плана нет в теории, подчеркнул Ермак.

О наличии тайного документа рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

По словам Богдана, иностранные спецслужбы верят в договоренность о совместных уступках между Украиной и Россией. По его словам, этот план якобы был составлен по итогам переговоров Ермака с российской стороной.

"Я не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов. Но в это верят все иностранные спецслужбы... Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам – корабли, вы нам – воду в Крым, мы вам – пленных, вы нам – прямое авиасообщение. Мы вам – $3 млрд по решению суда, а вы нам – что-то", – говорил он.