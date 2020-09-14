Богдан заявил, что рекомендовал следователям ГБР допросить участников "известного совещания" в Офисе президента

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что в Государственном бюро расследований сегодня его допрашивали в рамках уголовного дела, которое касается спецоперации с задержанием наемников российской частной военной компании "Вагнер".

По словам Богдана, "известное совещание" в ОП состоялось в конце июля Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, что сегодня на допросе в Государственном бюро расследований рекомендовал следствию допросить участников "известного совещания", которое якобы состоялось в Офисе президента Украины 22-го или 23 июля этого года. Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишет "Интерфакс-Украина".

"Рекомендовал следствию обратиться, вызвать на допрос также участников известного совещания, которое состоялось в Офисе президента 22-го или 23 июля. Больше пользы следствию будет, если все-таки допросят участников этого совещания", – отметил Богдан.

Он рассказал, что его допрашивали в рамках уголовного дела, которое касается спецоперации с задержанием наемников российской частной военной компании "Вагнер".

В ГБР сегодня сказали, что на допросе Богдан говорил о том, что не обладает информацией о контактах украинских чиновников с РФ.

9 сентября было обнародовано интервью Богдана основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. В нем Богдан заявил, что операция по поимке наемников российской частной военной компании "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. В СБУ ее назвали "фантастическим сценарием".

Президент России Владимир Путин, комментируя 27 августа инцидент, заявил, что это была операция спецслужб Украины и США.